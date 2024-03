Caetano e Bethânia anunciam turnê que começa em agosto

Caetano Veloso e Maria Bethânia (Foto/Divulgação) anunciaram uma turnê nacional que começa em agosto. No final do ano passado, houve especulações sobre o encontro, mas os artistas negaram. O anúncio oficial veio na noite desta quarta-feira, 06 de março, através das redes sociais.

A venda de ingressos começa no dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil e no dia 20 para o público em geral.

Por enquanto, foram anunciados oito shows em sete cidades.

Confira a agenda:

03 e 04 de agosto: Rio de Janeiro, Rio Arena.

07 de setembro: Belo Horizonte, Estádio do Mineirão.

29 de setembro: Belém, Hangar.

12 de outubro: Porto Alegre, Arena do Grêmio.

09 de novembro: Brasília, Arena BRB.

23 de novembro: São Paulo, Allianz Parque.

30 de novembro: Salvador, Arena Fonte Nove.

Será a primeira turnê nacional que Caetano Veloso, 81, e Maria Bethânia, 77, fazem juntos. Em 1978, os dois fizeram uma temporada no Rio de Janeiro que está registrada no álbum Maria Bethânia e Caetano Veloso ao Vivo.

Depois de percorrer o Brasil por quase dois anos e também fazer shows na Europa, agora no final de março Caetano Veloso levará a turnê Meu Coco aos Estados Unidos. A passagem pelas cidades americanas está sendo anunciada como sua última turnê internacional.