Quem vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz é…

A cerimônia do Oscar é no próximo domingo, 10 de março de 2024. No post desta terça-feira, 05 de março, trago algo sobre o Oscar de Melhor Atriz. As indicadas são: Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores), Sandra Huller (Anatomia de Uma Queda), Carey Mulligan (Maestro) e Emma Stone (Pobres Criaturas). Quem será a vencedora?

Curioso. Carey Mulligan, britânica, 38 anos, surgiu com algum favoritismo quando Maestro foi lançado no final do ano passado. Ela é Felicia Montealegre, a mulher de Leonard Bernstein no filme de Bradley Cooper. O filme não foi bem recebido e isso parece ter batido na cotação de Mulligan. Gosto muito de Maestro e acho que Carey Mulligan fez um belo trabalho, mas ficaria surpreso se o Oscar fosse dela.

Sandra Huller está perfeita em Anatomia de Uma Queda, grande filme de julgamento dirigido por Justine Triet. Huller, 45 anos, é alemã e também está no elenco de Zona de Interesse, outro filme que está na disputa pelo Oscar. Mas sua indicação ao prêmio de Melhor Atriz é por Anatomia de Uma Queda. Seria justa premiação.

Emma Stone, americana, 35 anos, tem aparecido como favorita nas últimas semanas. Realmente é excepcional o desempenho dela em Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Não gosto do filme, mas seria um absurdo não reconhecer todos os méritos que ostenta. Entre eles, a atuação de Emma Stone.

Não sei se Lily Gladstone vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz, mas torço por ela. Americana, 37 anos, Gladstone foi criada numa reserva indígena em Montana. Ela é Mollie em Assassinos da Lua das Flores, o grandiosíssimo filme de Martin Scorsese.

Premiar Lily Gladstone seria importante não somente pelo impecável desempenho dela no papel de uma mulher Osage, mas pelo que haveria de inédito e politicamente correto na premiação.