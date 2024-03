Torcedor morre após passar mal na arquibancada durante jogo entre Treze x Pombal, pelo Paraibano

Um jovem torcedor de apenas 20 anos morreu na tarde deste domingo no Estádio Amigão, em Campina Grande. O homem foi acompanhar a partida entre Treze e Pombal, válida pela 7ª rodada do Campeonato Paraibano. Ele estava na torcida do Treze, no setor da Arquibancada Sol do estádio.

Torcedor morre durante Treze x Pombal

O torcedor sentiu forte dores no peito e desmaiou. Integrantes do Corpo de Bombeiros chegaram rápido ao setor, mas o homem foi vítima de um infarto fulminante. A vítima foi reconhecida como Rafael Rodrigues da Silva.

Os pais da vítima foram chamados até o estádio e reconheceram seu filho. O jogo não chegou a ser paralisado. O fato aconteceu perto dos 20 minutos da primeira etapa da partida.

