Concurso da Guarda Metropolitana contou com forte esquema de segurança e gabarito pode ser conferido nesta segunda-feira

Mais de dez mil pessoas se inscreveram para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, realizado neste domingo (3), na Capital. De acordo com a banca organizadora Idecan, dos 10.128 inscritos, o certame contabilizou 6.700 candidatos presentes e 3.428 não fizeram a prova (faltaram ou não chegaram a tempo).

O concurso oferece 200 vagas, o resultado oficial da prova será divulgado no dia 18 de abril. Já o gabarito pode ser conferido nesta segunda-feira (4) e as próximas etapas do certame serão: Teste de aptidão física, Avaliação de saúde, Avaliação psicológica, Investigação pessoal e finalmente o Curso de Formação para Guarda Civil Metropolitano.

“Estivemos presentes acompanhando e fiscalizando toda tarde. O certame que ocorreu sem registro de qualquer ocorrência, o que nos deixa felizes e confiantes, sobretudo pela organização, segurança e lisura, demonstrados pela banca organizadora Idecan. Reconhecer, de igual forma, o belo trabalho da Guarda Municipal, que nos ofereceu todo suporte, segurança e apoio para a tranquilidade necessária nos 31 locais de prova” concluiu o presidente da Comissão de Concursos da Prefeitura de João Pessoa, Eduardo Costa.

Foram 31 locais onde os candidatos puderam realizar as provas e em todos os pontos equipes de Policiamento Preventivo da Guarda estiveram presentes garantindo a segurança, orientando os inscritos e garantindo a lisura do concurso.

“As nossas equipes de Policiamento Preventivo e Ostensivo da Guarda Metropolitana estiveram na parte externa dos locais de provas acompanhando a chegada dos futuros Guardas. Designamos mais de 20 viaturas para os pontos e para nós é um momento muito aguardado este concurso e vamos acompanhar com afinco cada etapa do certame. Preparamos um grande esquema de segurança e contamos também com a nossa Central de Vídeomonitoramento integrada com a organização do concurso, garantindo a lisura do certame” disse o secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), João Almeida.

Para muitos candidatos o concurso foi um passo para a realização de um sonho, ingressar em uma instituição de segurança consolidada que vem crescendo e se destacando, como é o caso da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

“Eu vim de outro Estado, vim da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, sou psicólogo e busquei o concurso da Guarda por me interessar pela área de segurança, tenho 23 anos e acredito que posso contribuir muito para a sociedade com o meu trabalho e força de vontade. Vejo que a Guarda de João Pessoa vem crescendo e se destacando e quando soube do concurso vi como uma oportunidade, me preparei bastante e estou com uma boa expectativa” revelou Vítor Bruno.

Os portões abriram às 13h e o último participante chegou às 14h horário do fechamento. Vanessa chegou cedo, visitando João Pessoa para realizar a prova, a estudante estava ansiosa e entusiasmada. “Fazer esse concurso para mim é resgatar um sonho de infância, que deixei para trás, mas que não é tarde para realizar. Trabalhar no serviço público de segurança é uma realidade para mim, que voltei a acreditar nesse sonho adormecido, por isso sai de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e vim hoje para fazer uma boa prova, se Deus quiser” pontuou a estudante.