ONDE ASSISTIR AO VIVO Pachuca x Juarez DO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (02/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Pachuca x Juarez é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (02/03) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Pachuca como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

20:00 Toluca 2 x 0 Tigres

22:00 Pachuca 3 x 1 Juarez

22:05 Cruz Azul 1 x 0 Guadalajara

Confronto Interessante na Fronteira: FC Juárez vs. Pachuca

O torneio da Liga MX continua seu curso, e cada ponto se torna crucial na corrida pelo título. Esta noite, na cidade fronteiriça de Juárez, ocorrerá um confronto emocionante entre o FC Juárez e o Pachuca, em uma partida que promete emoções e jogadas memoráveis.

Histórico de Confrontos

O embate entre FC Juárez e Pachuca tem sido marcado pela intensidade e competitividade ao longo dos anos. Em seus últimos encontros, testemunhamos batalhas épicas que deixaram os fãs à beira de seus assentos. Desde vitórias convincentes até empates emocionantes, cada partida entre essas duas equipes tem sido um espetáculo digno de ser lembrado.

Análise das Equipes

Ambas as equipes chegam a este confronto com resultados irregulares em seus últimos jogos. O Pachuca enfrentou desafios com adaptações em sua equipe, enquanto o Juárez começou o torneio com um bom ritmo, embora tenha experimentado mudanças recentes em seu desempenho. No entanto, com a vantagem da localia, Juárez buscará aproveitar ao máximo o apoio de sua torcida para garantir uma vitória crucial em casa.

Possíveis Escalações

As prováveis escalações para este confronto são impressionantes, com jogadores-chave prontos para fazer a diferença em campo. Desde talentosos atacantes até defesas sólidas, cada equipe está preparada para dar o seu melhor em busca da vitória.

– **Pachuca**: Moreno, Pedraza, Berlanga, Castillo, Barreto, Rodríguez, Sánchez, González, Hinestroza, Di Yorio, De La Rosa

– **FC Juárez**: Talavera, Rodríguez, Mosquera, García, Vukcevic, Salas, Oliva, Valoyes, García, Chávez, Hurtado

Horário e Transmissão

O apito inicial está marcado para as 19:06 horas, horário do centro do México. Os fãs poderão acompanhar a ação ao vivo através da Azteca 7, Fox Sports e ViX Plus, onde cada momento do confronto será transmitido com paixão e emoção.

Em resumo, o confronto entre FC Juárez e Pachuca promete ser um duelo emocionante repleto de ação e drama no campo. Com ambas as equipes ansiosas para somar pontos cruciais na tabela de classificação, os torcedores podem esperar um espetáculo inesquecível que deixará sua marca na temporada da Liga MX. Que o jogo comece!

Onde assistir AO VIVO HOJE – CAMPEONATO MEXICANO

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato mexicano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.

A Liga MX é reconhecida por sua competitividade e intensidade. Os jogos são marcados por habilidade técnica, táticas astutas e rivalidades acirradas entre os clubes. A paixão dos torcedores é evidente nas arquibancadas, onde cantos, bandeiras e coreografias criam uma atmosfera vibrante e única. A liga tem uma rica história de grandes jogadores mexicanos e internacionais que deixaram sua marca no campeonato, elevando o nível do futebol praticado no México.

Além disso, a Liga MX tem se destacado por seu compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos. Os clubes investem em suas categorias de base e oferecem oportunidades para que jogadores promissores cresçam e se destaquem no cenário nacional e internacional. Isso tem contribuído para a formação de uma seleção mexicana forte, que tem alcançado sucesso em competições internacionais.

O formato do campeonato é dividido em dois torneios por ano, o Clausura (Encerramento) e o Apertura (Abertura), que proporcionam uma temporada repleta de emoções. Os oito melhores times avançam para a fase eliminatória, onde disputam quartas de final, semifinais e uma final eletrizante. Essa estrutura torna o campeonato ainda mais emocionante, com reviravoltas e surpresas ao longo do percurso.

Em resumo, o Campeonato Mexicano é uma competição apaixonante que encanta os fãs de futebol no México e além. Com sua história rica, jogos intensos e compromisso com o desenvolvimento de talentos, a Liga MX continua a prosperar e fortalecer seu lugar entre as principais ligas de futebol do continente americano.