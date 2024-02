ONDE ASSISTIR AO VIVO Tigres x Juarez DO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (29/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Tigres x Juarez é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (28/02) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Tigres como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Palpite

Tigres 2 x 0 Juarez

Tigres vs Juárez: no Universitario Stadium

Nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, o Tigres da Universidade Autônoma de Nuevo León receberá os Bravos de Juárez no Estádio Universitário em San Nicolás de los Garza. O jogo, correspondente à nona rodada do Clausura 2023 da Liga MX, promete ser um encontro emocionante entre dois times que buscam melhorar sua posição na classificação geral.

Desempenho de Tigres e Juárez

O Tigres teve altos e baixos em seu desempenho em casa durante a campanha atual, conseguindo apenas duas vitórias em quatro jogos disputados em seu próprio campo. Com o objetivo de subir posições, a equipe liderada por Robert Dante Siboldi buscará se recuperar de seu último empate em casa contra o Atlas.

Por outro lado, o Juárez enfrenta dificuldades financeiras que poderiam ser aliviadas com algumas vitórias no campo. Apesar de estar em risco de multas econômicas, a equipe busca sair do fundo da tabela de porcentagem e melhorar sua situação financeira.

Detalhes do Jogo

– **Horário:** A partida está agendada para começar às 19:05 CST.

– **Transmissão Televisiva:** Os torcedores têm duas opções para acompanhar o jogo. Eles podem sintonizar o Canal 5, TUDN e Afizzionados através do sistema de pay-per-view Izzi. Além disso, o jogo estará disponível online através da plataforma de streaming Vix+.

– **Transmissão Online:** Para aqueles que preferem acompanhar o jogo online, a AS.COM fornecerá cobertura minuto a minuto com uma prévia do jogo do Estádio Universitário e reações pós-jogo.

Com ambas as equipes buscando somar pontos importantes, o Tigres vs Juárez promete ser um duelo cheio de emoção e tensão na corrida pela glória na Liga MX. Os torcedores de ambas as equipes estarão ansiosos pelo que promete ser um encontro memorável no futebol mexicano.

Onde assistir AO VIVO HOJE – CAMPEONATO MEXICANO

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato mexicano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.

A Liga MX é reconhecida por sua competitividade e intensidade. Os jogos são marcados por habilidade técnica, táticas astutas e rivalidades acirradas entre os clubes. A paixão dos torcedores é evidente nas arquibancadas, onde cantos, bandeiras e coreografias criam uma atmosfera vibrante e única. A liga tem uma rica história de grandes jogadores mexicanos e internacionais que deixaram sua marca no campeonato, elevando o nível do futebol praticado no México.

Além disso, a Liga MX tem se destacado por seu compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos. Os clubes investem em suas categorias de base e oferecem oportunidades para que jogadores promissores cresçam e se destaquem no cenário nacional e internacional. Isso tem contribuído para a formação de uma seleção mexicana forte, que tem alcançado sucesso em competições internacionais.

O formato do campeonato é dividido em dois torneios por ano, o Clausura (Encerramento) e o Apertura (Abertura), que proporcionam uma temporada repleta de emoções. Os oito melhores times avançam para a fase eliminatória, onde disputam quartas de final, semifinais e uma final eletrizante. Essa estrutura torna o campeonato ainda mais emocionante, com reviravoltas e surpresas ao longo do percurso.

Em resumo, o Campeonato Mexicano é uma competição apaixonante que encanta os fãs de futebol no México e além. Com sua história rica, jogos intensos e compromisso com o desenvolvimento de talentos, a Liga MX continua a prosperar e fortalecer seu lugar entre as principais ligas de futebol do continente americano.