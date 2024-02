Funjope realiza encontro de profissionais do setor audiovisual com diretor da Ancine  

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza, nesta quinta-feira (29), às 15h, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, um encontro entre o diretor da Ancine, Paulo Alcoforado, com o setor audiovisual do Município. O encontro tem o propósito de discutir pautas pertinentes ao segmento, como modelos de governança de entes dedicados às demandas do setor e estreitar as relações com a Agência Nacional do Cinema.

“Queremos, com esta ação, intensificar o diálogo com a Ancine, com o Governo Federal, para que o setor produtivo do audiovisual consiga abrir janelas de oportunidades, tanto do ponto de vista de atração de investimentos como, sobretudo, de mobilização e efetivação de uma política do audiovisual que passa, a partir do Município de João Pessoa, a fortalecer toda uma rede produtiva do setor”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Neste sentido, ele afirmou que essa política precisa estar em consonância com o Governo Federal, com o Ministério da Cultura e com a Ancine para unir forças pelo fortalecimento do audiovisual de João Pessoa.

“A vinda do Paulo Alcoforado a João Pessoa tem muito desse sentido, de intensificarmos um diálogo que já fazemos com o setor local, com os produtores locais, e agora criamos essa abertura para uma perspectiva nacional também”, afirmou.

O diretor da Divisão de Audiovisual da Funjope, Paulo Roberto, ressaltou que esta é a primeira vez que um diretor da Ancine está na cidade para esse tipo de encontro. “A articulação da Funjope é determinante para estreitar a relação do setor audiovisual de João Pessoa com a Agência que vem retomando seus investimentos”, declarou.

Ele afirma que Paulo Alcoforado está se colocando como parceiro e disposto a somar forças para o desenvolvimento do cinema paraibano. “A palestra que ele realizará será uma troca de expertises sobre governança de entes públicos dedicados às demandas do segmento. A presença dos profissionais é fundamental para a contínua construção coletiva de políticas estruturantes”, observa.

Valorização – A Funjope tem trabalhado na valorização do audiovisual na cidade através do diálogo com o setor, da publicação de editais da Lei Paulo Gustavo e também com a criação da João Pessoa Film Commission (JPFC), que foi institucionalizada em 2022 envolvendo diversas secretarias, órgãos e instituições governamentais dos governos municipal e estadual.

A João Pessoa Film Commission vem colhendo frutos, articulando, por exemplo, que a Orquestra Municipal, através da Divisão de Música da Funjope, gravasse a trilha sonora do filme ‘O Sertão Vai Vir ao Mar’, que foi exibido nesta segunda-feira (26), na Tela Quente, da Rede Globo.

Somente em 2023, a Funjope, via JPFC, conseguiu mediar e ajudar na realização de, pelo menos, três produções audiovisuais. Isto faz com que João Pessoa entre no circuito nacional de produções que gera emprego e renda na cidade. Para se ter ideia, este projeto gerou, em João Pessoa e na Paraíba, cerca de 400 empregos diretos para profissionais do setor audiovisual.

Cada uma destas produções investiu, em média, na cidade, R$ 1,2 milhão, mostrando que a cultura ajuda a desenvolver a economia, o que é essencial para o mercado audiovisual de João Pessoa e para a própria cidade porque gera emprego, renda e desenvolvimento.