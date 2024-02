Lucy Alves publica primeira foto com a namorada, Indira Nascimento

A cantora paraibana Lucy Alves publicou nas redes sociais a primeira foto com a nova namorada, a atriz Indira Nascimento. As duas foram vistas em festas durante o carnaval deste ano, e assumiram o relacionamento publicamente.

Lucy Alves e Indira Nascimento contracenaram juntas em Travessia (2022), novela das 9h da Globo.

Na foto publicada neste domingo (25), Lucy e Indira compartilharam o registro de um beijo com os seguidores.

Vários famosos, como Camila Pitanga, Drica Morais, Jade Picon e Juliana Alves desejaram felicidades ao casal.

Por outro lado, algumas pessoas escreveram ataques homofóbicos às artistas. O Jornal da Paraíba procurou a paraibana através de sua assessoria de imprensa, mas não obteve retorno.

Lucy Alves

A artista paraibana ficou nacionalmente conhecida quando participou do The Voice Brasil, em 2013.

Antes, Lucy integrava o Clã Brasil, grupo musical formado por ela junto com a família.

Lucy ficou no time de Carlinhos Brown e chegou até a final do programa com sua sanfona.

Lucy Alves não chegou a vencer a disputa, mas se sagrou como uma das participantes que mais marcaram as edições do The Voice.

Depois da participação, ela ficou nacionalmente conhecida e chegou, inclusive, a protagonizar uma novela das 9h da Globo, ‘Travessia’.

Atualmente, Lucy segue na carreira artística, tanto na música quanto na atuação.