onde acompanhar, horário e informações

A 6ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 tem quatro jogos no fim de semana, e um deles é Pombal x Botafogo-PB. O Carcará receberá o Belo no domingo (25), às 17h, no José Cavalcanti, em Patos.

Líder, o Botafogo-PB é a única equipe que ainda não perdeu no estadual. São três vitórias e um empate, lembrando que o Belo ainda tem o jogo contra o Sousa, pela 4ª rodada, para disputar. Mas neste domingo, o Alvinegro vai ter pela frente o Pombal, fora de casa. Tudo para se manter firme e forte na ponta e, quem sabe, encaminhar a classificação.

Já o Pombal é sétimo colocado, tem duas vitórias e três derrotas no Paraibano. O Carcará vem de vitória para cima do CSP fora de casa. Ou seja, quer manter o ritmo para se afastar do perigo do Z-2. Vale destacar que a equipe do técnico Adriano de Souza já derrotou um time do Trio de Ferro, o Campinense, nesta edição do estadual.

Dia, hora e local de Pombal x Botafogo-PB

Dia : 25/02

: 25/02 Hora : 17h

: 17h Local: Estádio José Cavalcanti, em Patos

Transmissão de Pombal x Botafogo-PB

Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Pombal x Botafogo-PB ficam por conta da CBN . A narração será de Raelson Galdino , com comentários de Pedro Alves e reportagens e Max Oliveira .

: pelas ondas do rádio, as emoções de ficam por conta da . A narração será de , com comentários de e reportagens e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

POMBAL: Gatito, Duarte, Lucas Sales, Léo Garcia e Diego; Miro, Tharlles, Luís Felipe e Mastherson; Wanderson e Pepeu. Téc.: Adriano de Souza.

Gatito, Duarte, Lucas Sales, Léo Garcia e Diego; Miro, Tharlles, Luís Felipe e Mastherson; Wanderson e Pepeu. Adriano de Souza. BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Wendel Lomar, Sousa Tibiri e Bruno Cardoso; Rodrigo Oliveira, Bruno Leite e Bruno Mota; Kiko, Dudu e Pipico. Téc.: Cristian de Souza.

Arbitragem de Pombal x Botafogo-PB

Árbitro principal : Ruthyanna Camila Medeiros da Silva

: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva Assistente 1 : Adailton Anacleto Gomes

: Adailton Anacleto Gomes Assistente 2 : Flávia Renally Costa Faustino

: Flávia Renally Costa Faustino Quarto árbitro: Guilherme Fonseca Ramalho

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Belo tem treinamento na reapresentação no CT da Maravilha do Contorno.

A delegação alvinegra viaja durante a manhã para Patos para se concentrar para o confronto com o Pombal.

