Segue até este domingo

Atrações do São João Multicultural levam multidão ao Parque Solon de Lucena no terceiro dia de festa

25/06/2023 | 10:00 | 186

Três atrações levaram uma multidão para o Parque Solon de Lucena neste sábado (24), Dia de São João. A terceira noite do São João Multicultural, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), foi marcado pelo forró das antigas, com Walkyria Santos, além de Forró da Live e Israell Muniz, agradando públicos de todas as idades. Neste domingo (25), a partir das 19h, sobem ao palco João Lima, Banda Cavalo de Pau, Banda Encantus e o Vaqueiro Milcemar.

“A terceira noite da sequência de shows que estamos fazendo no Parque Solon de Lucena confirma a assertividade da nossa linha de política de cultura de festas públicas na cidade de João Pessoa”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que, desde o ano passado, vem sendo trabalhada a ideia da multiculturalidade, valorizando artistas locais, nacionais e regionais. “Todas as três noites de shows no São João reafirmam uma certeza: João Pessoa tem uma potência muito grande para as festas juninas do ponto de vista da sua musicalidade e do público. A noite foi marcante, um público gigante para dançar, para escutar Forró da Live, Walkyria Santos e Israell Muniz”, acrescentou.

Artistas – A noite foi aberta pela Banda Forró da Live fazendo o público dançar. “Ficamos muito felizes pelo espaço cedido, pela oportunidade que recebemos de fazer parte desse São João maravilhoso. Só temos a agradecer todo o carinho do público e de todos que contribuíram para que esse evento fosse realizado”, declarou a cantora Letícia.

Walkyria Santos, um dos grandes nomes do forró, foi a segunda a se apresentar e ressaltou que as músicas de 15, 20, 25 anos atrás não saem do repertório. A artista afirmou estar muito feliz de tocar na cidade. “Eu amo demais João Pessoa e, como boa paraibana que sou, estou em casa”, disse.

O cantor Israell Muniz prometeu e cumpriu um show cheio de alegria e descontração. O artista também ressaltou que está em casa tocando em João Pessoa. “Aqui está um clima maravilhoso, porque João Pessoa é a coisa mais linda do mundo. Tem criança, a família toda reunida. Está lindo de se ver. É uma honra imensa poder fechar essa noite maravilhosa”, declarou.

Público – Acompanhado por um grupo de amigos, o publicitário Jarlon Cunha chegou cedo no Parque Solon de Lucena e foi só elogios ao evento. “O São João de João Pessoa está crescendo a cada ano, inovando nas atrações, trazendo nomes de peso, e é muito bom isso, viver numa capital que respira forró”.

O funcionário público Manoel Vital destacou a tranquilidade da festa. “O melhor local para a festa é esse. Gostei demais. Segurança também e isso é muito importante”, destacou.

“A festa está muito bacana, organizada. Vim para ficar até o final e estou curtindo muito a primeira banda. Surpreendeu. Está bom demais”, afirmou a merendeira Edna Maria de Oliveira Sousa.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Programação – Os shows seguem neste domingo (25) com as apresentações do cantor João Lima, Banda Cavalo de Pau, Banda Encantus e ainda o Vaqueiro Milcemar para fechar a noite.

O São João Multicultural de João Pessoa teve início no dia 7 de junho, com o XVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, que seguiu até o domingo (11). Teve também o XX Concurso Paraíba Junino, de 12 a 16, ambos com média de oito mil pessoas por noite.