veja lista com mais de 700 veículos

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) realiza um novo leilão eletrônico de veículos apreendidos e não resgatados dos pátios do órgão. O leilão acontece no dia 4 de março, exclusivamente na modalidade online. O leilão do Detran-PB vai disponibilizar mais de 700 veículos, entre carros e motos.

O leilão vai ser realizado por meio do site oficial da empresa responsável. No site já é possível ver as imagens dos veículos e oferta de lances. Os carros e motos a serem leiloados estão classificados como conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas inservíveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Como participar do leilão do Detran-PB?

Para acessar o leilão no dia 4 de março, é necessário entrar no site indicado, realizar um cadastro prévio, além de ofertar os lances, sendo possível também acompanhar lances de terceiros.

O valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação de cada veículo.

Quem pode participar do leilão?

Segundo o Detran-PB, podem participar do leilão tanto pessoas físicas como jurídicas podem participar do leilão, desde que preencham os requisitos contidos no edital.

Estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal

Endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal

Situação regular na Receita Estadual do Estado da Paraíba, nos casos de pessoas físicas e pessoas jurídicas com registro estadual.

Visitação presencial

Será possível a visitação para inspeção presencial dos veículos, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, das 8h às 11h e 14h às 16h. Confira o local: