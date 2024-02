Programação de manutenção da Seinfra passa por 21 bairros nesta quinta-feira

22/02/2024 |

09:30 |

25

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) executa, nesta quinta-feira (22), serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e a Operação Tapa-Buraco. A ação acontece em 21 bairros ao longo de todo o dia.

Os trabalhos na rede de drenagem em execução nesta quinta-feira são limpeza de galerias com recuperação e colocação de placas e grelhas nos bairros do Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa e Alto do Mateus.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção nos seguintes bairros: Valentina, Paratibe, Mangabeira I, II, III, IV e VIII, Cidade Verde, Costa do Sol, Mandacaru e Alto do Céu.

Atendimento – Caso necessite de algum desses serviços em seu bairro, a população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.