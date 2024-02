Sedec realiza formação com gestores pedagógicos da Capital e professores de cidades paraibanas atendidas pelo Educar Pra Valer

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), realizou durante dois dias a primeira formação de 2024 do programa ‘Letrar+JP’ para 88 gestores pedagógicos das escolas municipais do Ensino Fundamental I em parceria com o programa ‘Educar Pra Valer’ (EPV). A formação aconteceu no Centro de Capacitação de Professores (Cecapro), no bairro de Tambauzinho, e contou com a presença da secretária da Sedec, América Castro.

“É muito bom ver essa vontade que vocês têm de querer aprender cada vez mais, de se qualificarem. A formação ajuda vocês gestores a focarem na aprendizagem da nossa meninada e a manter o foco nos resultados. Minha gratidão a todos e a todas que fazem a educação de João Pessoa”, disse a secretária.

O objetivo é que os gestores consigam trabalhar uma gestão democrática participativa dentro da escola e que tenham as habilidades construídas, ou em construção, para desenvolver a gestão de tempo pedagógico qualificado dentro da escola garantindo a aprendizagem dos alunos.

“Os gestores definem seus planos de ações e estabelecem metas: o que a escola vai fazer, que meta a escola quer atingir, quais são os desafios da escola, quais são os desafios de aprendizagem dos estudantes. Então, a meta do município de João Pessoa, por exemplo, para os resultados de leitura é de 70% dos alunos nos níveis adequados. As escolas também têm que garantir que essa meta seja alcançada e aí os gestores estão aqui para se fortalecerem na construção dos seus planos de ações e na análise dos seus resultados junto às escolas”, explicou o chefe de Articulação de Programas da Sedec, Jocineide Silva.

São feitas durante o ano avaliações de leitura do Letrar+, avaliação de fluência do Alfabetiza Mais Paraíba, Língua Portuguesa e de Matemática do Letrar+.

Adria Karla é gestora pedagógica da Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato Batista e em 2023 a escola alcançou todas as metas. “A consultoria do programa do ‘Educar para Valer’ vem contribuindo de maneira muito significativa para a rede. A estrutura do programa com toda a sistematização de conteúdos, de metas, dos descritores, do que a gente precisa alcançar de forma estratégica e sistematizada, ela vem a contribuir com esses resultados. Aqui a gente aprende a avaliar, a analisar os dados e a tomar decisões pedagógicas, administrativas e estratégicas a partir dos resultados e desses dados que essas avaliações nos trazem”, falou a gestora Adria Karla.

Formação intermunicipal – Também acontece no Cepacro, até sexta-feira (23), a primeira formação para formadores de Língua Portuguesa e Matemática dos 12 municípios paraibanos que recebem assessoria do ‘Educar Pra Valer’. “Iremos realizar um total de quatro formações este ano. Os dois primeiros dias são para a disciplina Matemática e quinta e sexta-feira para Português. Esses professores serão multiplicadores em seus municípios. Em 2023, a gente teve um crescimento considerável nos resultados de aprendizagem nas redes do Litoral e do Sertão. Agora, a perspectiva para 2024 é de que também sigamos tendo avanços positivos”, falou a coordenadora assistente do EPV, Gisane Monteiro de Andrade.

Mônica Lima Fernandes Ferreira é formadora de Matemática do município de Princesa Isabel. Ela falou da importância desse processo formativo. “É um momento ímpar a gente está sendo acompanhada pelo ‘Educar Pra Valer’. Eu costumo dizer que para Princesa Isabel o programa foi uma grande bênção, porque veio nos orientar como realmente trabalhar em sala de aula. A gente, enquanto formador, repassa tudo que recebemos aqui nas formações para os nossos professores. E o mais importante é o que é repassado para os professores chega até o nosso aluno, que é o nosso grande objetivo”, completou a formadora.

Os municípios participantes são Cabaceiras, Cabedelo, Cajazeiras, Conde, Guarabira, João Pessoa, Mamanguape, Monteiro, Patos, Princesa Isabel, Queimadas e Sousa.

Letrar+JP – É um programa da Rede Municipal de João Pessoa que tem como foco a elevação da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais, desenvolvendo ações de fortalecimento do trabalho pedagógico no âmbito da gestão escolar e dos professores, por exemplo, avaliações, formações e acompanhamento.