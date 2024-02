onde acompanhar, horário e informações

Treze x ABC se enfrentam nesta quarta-feira, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 19h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O Treze volta a disputar a Copa do Brasil depois de três anos. O atual campeão paraibano vai para a competição de olho na classificação. Vale ressaltar que o Galo, até hoje, é o único time do estado a chegar ao mata-mata das quartas de final.

Maior campeão potiguar, o ABC vai para mais uma participação na Copa do Brasil. O Mais Querido, como é conhecido, vem de um confronto com um time paraibano, o Botafogo-PB. Pela Copa do Nordeste, a equipe empatou em 0 a 0 com o Belo.

Pelo regulamento da Copa do Brasil, só a vitória interessa ao Treze. Já o ABC pode vencer ou até mesmo empatar no Amigão que garante a vaga na 2ª fase.

Dia, hora e local de Treze x ABC

Dia : 21/02

: 21/02 Hora : 19h30

: 19h30 Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x ABC

Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Cruzeiro ficam por conta da CBN . A narração será feita por Edson Maia , com os comentários de Léo Alves , as reportagens serão feitas por Afonso Carlos e Marcos Siqueira .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Cruzeiro ficam por conta da . A narração será feita por , com os comentários de , as reportagens serão feitas por e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Treze: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto e Edmundo; Will Viana, Xandy e Lucas Mineiro. Téc.: William De Mattia.

Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto e Edmundo; Will Viana, Xandy e Lucas Mineiro. William De Mattia. ABC: Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Thiago Spice, Richardson e Romário; Randerson, Sammuel e Diego Jardel; Parraguez, Daniel Cruz e Wallyson. Téc.: Rafael Lacerda.

Arbitragem

Árbitro principal : Jefferson Ferreira de Moraes (CBF-GO)

: Jefferson Ferreira de Moraes (CBF-GO) Assistente 1 : Tiago Gomes da Silva (CBF-GO)

: Tiago Gomes da Silva (CBF-GO) Assistente 2 : Hugo Savio Xavier Correa (CBF-GO)

: Hugo Savio Xavier Correa (CBF-GO) Quarto árbitro: Willian Cácio de Oliveira (CBF-PB)

Dia a dia do Treze

O Treze abriu a venda de ingressos para o jogo contra o ABC. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 160.

Setor Geral

Meia: R$ 25;

Social: R$ 30 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 50;

Setor Sombra/Visitante

Meia: R$ 40;

Promocional: R$ 60 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 80;

Cadeira

Meia: R$ 80;

Promocional: R$ 100 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 160;

O elenco do técnico William De Mattia se reapresenta após a vitória sobre o São Paulo Crystal pelo Campeonato Paraibano. Quem atuou por mais de 45 minutos vai para o trabalho regenerativo, enquanto os demais vão para o treino no campo.

O Treze finaliza a preparação para encarar o ABC com mais uma atividade no Presidente Vargas.

