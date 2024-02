Cícero Lucena abre formação para 300 profissionais da Educação e projeta implantação de escolas integrais para toda rede de ensino

O prefeito Cícero Lucena disse, nesta segunda-feira (19), durante abertura da Formação Inicial dos Professores que atuam nas 11 novas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs), que João Pessoa está avançando para ter todas as escolas da rede em tempo integral. A solenidade aconteceu na Escola Chico Xavier, no Bessa, para 300 profissionais da Educação, que terão formação de 40 horas, até a próxima sexta-feira (23).

“Nós estamos dando um passo largo na nossa meta de ter todas as nossas escolas em tempo integral. Mas um tempo integral verdadeiro, onde as crianças tenham formação, tenham cultura, tenham esporte, tenham boa alimentação, tenham avaliação sobre o aprendizado delas, com professores, gestores e funcionários, todos com cursos de formação, a exemplo desse que estamos fazendo”, afirmou o prefeito.

O modelo das EMAIs foi implantado na Rede Municipal de Ensino em 2023, em 10 unidades. A partir de 2024, esse modelo será expandido para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto.

Participam da formação diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos, financeiros, especialistas, articuladores de aprendizagem e professores da Educação Infantil, anos iniciais e anos finais. O objetivo é apresentar e aprofundar conceitos e práticas que devem ser adotados na rotina escolar, na perspectiva da oferta das condições para que se apropriem dos elementos conceituais e metodológicos orientadores do Modelo da Escola da Escolha e, dessa forma, serem dotadas de conhecimentos para desempenhar as suas funções no desenvolvimento do Projeto Escolar.

“E a gente ainda vai trazer mais nove escolas, a nossa parceria de 30 escolas nesse modelo. Nesses três anos, a gente aumentou 2.600 alunos a mais em escolas de tempo integral. Nesse modelo novo, nesse modelo onde a gente tem toda a meninada sendo observada, acompanhada e ditando as normas para que a gente possa seguir dentro da escola”, afirmou a secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro.