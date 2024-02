Vegetti joga contra o Fluminense?

Pablo Vegetti, atacante do Vasco da Gama, está sendo avaliado para determinar sua participação no clássico contra o Fluminense. O jogador está se recuperando de uma lesão na costela e sua condição será monitorada de perto até terça-feira. A equipe técnica está cautelosamente otimista quanto à sua possível inclusão no confronto, aguardando os resultados da avaliação médica para tomar uma decisão final sobre sua participação no jogo.

Movimentações do Mercado: Vasco em Destaque

Por Vasconet.com.br

Na madrugada, surgiram diversas informações relevantes sobre o mercado de transferências do Vasco da Gama, despertando a atenção dos torcedores e analistas esportivos. Em primeiro lugar, destaca-se a iminente contratação do atacante Pedro Henrique, que está próximo de se tornar o mais recente reforço do clube para a temporada de 2024. A chegada de Pedro Henrique promete fortalecer o setor ofensivo do Vasco, trazendo expectativas positivas para o desempenho da equipe.

Além disso, o Vasco está atento à situação do atacante Álvaro Barreal, monitorando-o de perto. Apesar do interesse, até o momento não houve propostas concretas pelo jogador. Enquanto isso, o jogador Barros encaminha sua ida para o Amazonas, consolidando sua saída do clube.

Por fim, o caso do jogador Pablo Vegetti continua sendo acompanhado de perto pelo staff do atleta, que aguarda a assinatura do contrato pelo CEO Lúcio Barbosa. As negociações estão avançadas, com os detalhes financeiros e de tempo de contrato já acertados, aguardando apenas a formalização do acordo para a concretização da transferência.

Essas movimentações mostram a intensa atividade do Vasco da Gama no mercado de transferências, evidenciando sua busca por reforços e ajustes visando alcançar seus objetivos na temporada. Os torcedores permanecem atentos às novidades, ansiosos para verem a equipe em ação com sua nova formação.

Vegetti joga

Pablo Vegetti tem chances de jogar o clássico contra o Fluminense no clássico de domingo

O atacante está se recuperando de uma lesão na costela e será monitorado até terça-feira para saber se tem condições de jogar o clássico.

Paulinho operado

Paulinho, jogador do Vasco da Gama, passou por uma cirurgia na sexta-feira e está previsto para receber alta neste sábado. A torcida vascaína deseja uma rápida e completa recuperação ao seu craque, desejando-lhe saúde e pronto retorno aos gramados. 🙏🙏🙏