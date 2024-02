Blocos Elefante da Torre, Boi do Bessa e Raparigas de Chico desfilam em João Pessoa neste sábado (10)

Os blocos Elefante da Torre, Boi do Bessa e Raparigas de Chico mais desfilam pelas ruas de João Pessoa neste sábado (10), a partir das 14h. Blocos contam com as apresentações de artistas como Val Valim, Kojac do Banjo e Gracinha Teles.

O bloco Elefante da Torre, se concentra a partir das 14h, na Avenida Geminiano da Franca, no bairro da Torre. Já o bloco Vaca Morta se concentra na Avenida Fagundes Varela, no bairro do Padre Zé, a partir das 21h.

O bloco Raparigas de Chico também desfila neste sábado (10), se concentrando às 16h, no Ponto de Cem Réis e conta com apresentações de Orquestra de Frevo Sanhauá, DJ Frontt, o Bordel do Chico e outros artistas.

Além deles, o bloco Boi do Bessa se concentra a partir das 16h, em frente ao Bessa Grill e o bloco Urso Gay, se concentra às 20h, na Praça do Famuel, em Mangabeira VII.

Programação das prévias de carnaval deste sábado (10)

Elefante da Torre – 14h, Avenida Geminiano da Franca

Kojac do Banjo

Projeto Neto

Orquestra Porta do Sol

Vaca Morta – 21h, Avenida Fagundes Varela

Raparigas de Chico – 16h, Ponto de Cem Réis

Orquestra de Frevo Sanhauá

Dj Frontt

Grupo Voz Ativa

O Bordel do Chico: Dio Ferraz, Mayra Montenegro, Humano Melo & Convidados

Pollyana Resende

Boi do Bessa – 16h, em frente ao Bessa Brasil