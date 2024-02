Saiba quem é Paulo Schardong, novo técnico do Sousa para 2024

O novo técnico do Sousa é um velho conhecido do time: Paulo Schardong. O comandante foi anunciado na noite dessa quinta-feira e retorna ao Dinossauro depois de três anos.

Paulo Schardong tem 52 anos e uma longa trajetória no futebol. O seu último trabalho foi no Carmópolis, de Sergipe. Inclusive, ele se desligou do clube para acertar com o Sousa.

Ex-Carmópolis, Paulo Schardong é o novo técnico do Sousa

O treinador já dirigiu equipes de Minas Gerais, como o Novo Esporte Ipatinga, o Muriaé e o Democrata. Ele também já passou por equipes cearenses, como Caucaia e Barbalha.

No futebol paraibano, Schardong dirigiu o Sousa em 2021. Na época, ele dirigiu a equipe em 11 jogos, sete amistosos e quatro partidas oficiais. Foram sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Antes disso, em 2013, Schardong atuou na Paraíba como auxiliar de Oliveira Canindé na campanha do título da Copa do Nordeste.

Na época, o treinador deixou o Dinossauro em meio ao trabalho para comandar o Democrata. Agora ele faz o caminho inverso e deixa um trabalho em andamento em Sergipe para comandar o Sousa no Campeonato Paraibano.

A estreia de Paulo Schardong vai ser na quinta rodada do estadual, contra o Campinense, no Estádio Marizão, em Sousa. A partida está marcada para as 16h30, com transmissão das TVs Cabo Branco e Paraíba.

