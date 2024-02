Em reabertura da Câmara, Marinaldo fala em independência e harmonia entre Poderes em Campina

Na Presidência da Câmara de vereadores de Campina Grande, o vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos) conduziu hoje a reabertura dos trabalhos na ‘Casa’. Experiente e com vários mandatos como vereador, ele está diante de seu maior desafio: presidir um Legislativo majoritariamente oposicionista, em um ano de eleições municipais.

A missão, aliás, é bem maior que isso.

Historicamente Marinaldo sempre foi um aliado de primeira hora do prefeito Bruno Cunha Lima (UB).

Foi um dos poucos nomes na Câmara que defenderam a tese de candidatura de Bruno, no início de 2020, quando a maior parte da base de Romero defendia uma candidatura do deputado Tovar Correia Lima (PSDB).

Mas os ventos e movimentos recentes da política fizeram distanciar essa relação, política, entre Cardoso e Cunha Lima. Os dois continuam aliados, mas há um certo ‘desencanto’.

Hoje, na abertura dos trabalhos na Casa, Marinaldo ouviu atentamente o discurso de Bruno. E depois fez um registro.

”Os Poderes são independentes, mas há momentos em que eles precisam ser harmônicos. Em nome dessa união, faço um apelo para que nós possamos no momento adequado abrir o diálogo com o Executivo para resolver as questões”, avisou.