Em prisão domiciliar, acusada por fraudes no Hospital Padre Zé não é encontrada pela Justiça da Paraíba

Ex-tesoureira do Hospital Padre Zé, detida em prisão domiciliar, Amanda Duarte Silva Dantas não foi localizada, por mais de uma vez, pela Justiça da Paraíba. A informação consta em um despacho assinado pelo juiz José Guedes Cavalcanti Neto, na sexta-feira (2). Amanda é acusada no processo referente a crimes de falsidade ideológica e peculato contra o Hospital Padre Zé, em João Pessoa.

Em decisão, o juiz determina que o Ministério Público da Paraíba seja comunicado sobre a não localização da ré, única que ainda não foi citada pessoalmente.

LEIA TAMBÉM:

Por telefone, a defesa de Amanda declarou à reportagem que o oficial de Justiça estava no local errado e a acusada continua no mesmo endereço. “Ela já foi citada no mesmo endereço em ocasião de outro processo”, disse.

Assim como Amanda, também respondem pelas supostas fraudes, Egídio de Carvalho Neto e Jannyne Dantas Miranda. Nesta semana, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu manter as prisões dos três investigados. Padre Egídio e Jannyne Dantas continuam detidos em unidades prisionais.

Prisão domiciliar

Ex-tesoureira do Hospital Padre Zé, Amanda Duarte Silva Dantas cumpre a prisão domiciliar desde novembro de 2023, após decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida. A acusada tem uma filha em processo de amamentação.