Craque do Paraibano 2023 pelo Treze, Yamada marca golaço pela Série A2 do Paulistão; confira

Craque do Campeonato Paraibano de 2023, o meia Yamada segue arrebentando, só que no futebol paulista. Atualmente no Taubaté, o jogador marcou um golaço que garantiu a vitória da equipe diante do Monte Azul na Série A2 do Campeonato Paulista.

Confira o golaço de Yamada pelo Taubaté

Feliz em marcar mais um gol com a camisa do EC Taubaté. Agora são 2 gols em 4 jogos. Gol que decretou a vitória neste domingo(28/01), diante da equipe do Atlético Monte Azul, em partida válida pela 4ª rodada, do Paulistão A2 2024. Glória a Deus por tudo! pic.twitter.com/3rty02ZtUP — LF Yamada (@lf_yamada) January 28, 2024

Com quatro jogos pelo Taubaté, Yamada já marcou dois gols. Ele é um dos destaques da equipe que está no G-8 da Série A2 do Campeonato Paulista.

No ano passado, o meia foi destaque do Campeonato Paraibano, sendo o pilar do Treze na campanha do título. Inclusive, a torcida do Galo ficou surpresa com o fato do meia não seguir na equipe para 2024.

Com relação a isso, para a atual temporada, o Treze manteve cinco atletas campeões paraibanos, além do técnico William De Mattia. No entanto, a campanha alvinegra no Campeonato Paraibano não começou das melhores.

Até aqui, foram dois jogos e duas derrotas no estadual. O Galo ocupa a lanterna da competição estadual.

