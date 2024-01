Beneficiários do Auxílio Moradia devem atualizar cadastro nesta terça-feira, em João Pessoa

Acontece nesta terça-feira (23), em João Pessoa, o “Porta Aberta”, evento de atualização do cadastro das famílias beneficiadas pelo programa Auxílio Moradia, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). O evento vai acontecer na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, a partir das 8h.

Pela manhã, das 8h às 12h, vão ser atualizadas as famílias cujos beneficiários comecem com as letras de A a L. Já à tarde, das 13h às 16h, a atualização será para as famílias cujos beneficiários comecem com as letras de M a Z.

Os titulares dos benefícios devem apresentar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de residência atualizado;

NIS;

Dois últimos recibos de aluguel;

Comprovante de regularidade escolar dos filhos;

Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

Carteira de trabalho;

Número do PIS; e

Certidão de nascimento ou casamento.

“Este é um cadastramento que fazemos periodicamente junto aos beneficiados pelo programa. Estamos aproveitando a oportunidade, o início do ano também, para oferecer outros serviços que possam ajudar essas pessoas a terem uma nova oportunidade de trabalho e também empreender. Nosso maior objetivo é que estas famílias alcancem sua independência financeira e não precisem mais do Auxílio Moradia, que é por lei um benefício temporário”, destacou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social da Capital.

Além da atualização cadastral, o evento vai contar ainda com outros serviços, de outras secretarias, que podem ser utilizados pelos beneficiários do Auxílio Moradia, a exemplo do cadastro no Sistema Nacional de Empregos (Sine-JP), da inscrição em cursos do programa Eu Posso Aprender, e da Sala do Empreendedor, que auxilia pessoas que querem montar o próprio negócio.

Durante o evento, serão realizados atendimentos de CadÚnico e de outros programas de assistência social; atividades para crianças; vacinas para atualização do esquema vacinal; aferição de pressão arterial e teste rápido de glicemia.