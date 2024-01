Sites do Governo da Paraíba ficam fora do ar, e hacker reivindica ataque

Os sites do Governo da Paraíba ficaram fora do ar, e um hacker reivindicou a autoria do ataque, nesta quinta-feira (18). De acordo com um e-mail recebido pelo Jornal da Paraíba, um hacker que se autointitula “Azael” e diz fazer parte de um grupo chamado “Coletivo Internacional Anonymous” disse que a partir das 14h derrubaria os sites que têm o domínio do governo.

Entre os sites que ficaram fora do ar por cerca de 40 minutos, estão os domínios da Polícia Civil, do Detran-PB, Suplan, Defesa Civil e uma série de outros endereços eletrônicos. Ao todo, na ameaça de ataque, são 46 sites vinculados ao governo, que ficaram fora do ar.

No e-mail enviado pelo hacker, ele alega que a possibilidade de “ataque” tem relação com a “insatisfação perante a atual situação política do país”.

O Jornal da Paraíba procurou a assessoria de imprensa do Governo do Estado para receber um posicionamento sobre a queda dos sites sob o seu domínio e também a possibilidade de ter sofrido um ataque cibernético. Sobre a queda dos sites, foi informado que o motivo foi “uma sobrecarga de acessos”, que fez o “portal ficar fora do ar por alguns minutos” e “não comprometeu informações, serviços e sistemas”.