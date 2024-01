Pesquisa do Procon-JP levanta preços para planos de saúde familiar e empresarial

16/01/2024 |

18:00 |

10

Para ajudar o consumidor na hora de adquirir um plano de saúde privado, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor realiza pesquisa de preços para esse tipo de serviço, seja na modalidade individual/familiar ou coletiva (empresarial e/ou para entidades representativas profissionais). Os preços coletados consideram a oferta com ou sem coparticipação, a cobertura geográfica e o tipo de acomodação hospitalar.

O Procon-JP visitou sete empresas no dia 15 de janeiro e traz preços para todas as faixas etárias: de 0 a18 anos, de 19 a 23 anos, de 24 a 28 anos, de 29 a 33 anos, de 34 a 38 anos, de 39 a 43 anos, de 44 a 48 anos, de 49 a 53, de 54 a 58 anos e a partir de 59 anos. É importante ressaltar que todas as operadoras de plano de saúde estão sujeitas às normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que regula o setor.

O consumidor que está pensando em fazer um plano de saúde para o bebê da casa na acomodação enfermaria vai desembolsar entre R$ 173,19 (Smile – Centro) e R$ 339,19 (Unimed – Torre). Para quem está com 59 anos ou mais, o preço pode oscilar entre R$ 884,34 (Smile – Centro) e R$ 2.031,62 (Unimed – Torre) também na modalidade enfermaria.

Planos de saúde visitados – Unimed (Torre); Cassi – Banco do Brasil (Expedicionários); Smile (Centro); Hapvida (Expedicionários); Sulamérica (Expedicionários); Ampla Saúde (Expedicionários); Blue (Expedicionários).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br