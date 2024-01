Prefeitura oferece 120 vagas em cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), abre, no próximo dia 22 de janeiro, inscrições para cursos de qualificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As aulas terão início em fevereiro e serão ministradas em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH).

A parceria entre a Sedes e o INADH faz parte da terceira fase do Qualifica João Pessoa, que tem como objetivo capacitar e inserir a população em vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

Os cursos terão cinco meses de duração e serão voltados para rotinas administrativas: inclusão digital, auxiliar administrativo, telemarketing, recepção e atendimento. As participantes irão receber apostila, kit pedagógico e camiseta de identificação, que será de uso obrigatório em sala de aula.

Serão oferecidas 120 vagas, sendo 40 por Centro de Referência da Cidadania (CRC) – Mangabeira, Jardim Veneza e Saturnino de Brito. Podem se inscrever mulheres a partir dos 16 anos, alfabetizadas e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Para se inscrever, será necessário apresentar cópia do CPF ativo, RG legível e comprovante de residência atual; e preencher formulário com dados do perfil social. O INADH informou que a inscrição não garante a matrícula nos cursos, pois haverá seleção das participantes conforme critérios estabelecidos no Plano de Trabalho do Projeto Qualifica João Pessoa.

Locais das inscrições no dia 22 de janeiro:

CRC Mangabeira – Rua Jandui Dantas do Nascimento, S/N, Mangabeira;

CRC Jardim Veneza – Rua Antônio Alves de Morais, S/N, Jardim Veneza;

CRC Saturnino de Brito – Rua Reinaldo dos Santos, S/N, Trincheiras.