800 pontos no Enem dá para qual curso na Paraíba?

Quando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é divulgado, o estudante já se pergunta se a nota obtida será suficiente para que ele seja aprovado no curso que sonha. Esta reportagem traz informações para explicar quais cursos têm nota de corte maior que 800 pontos no Enem na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 800 pontos pode fazer o curso que quiser na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), já que são poucas as escolhas com essa nota de corte.

Antes de conferir os cursos que exigem tirar essa pontuação, veja também:

Quais cursos têm nota de corte de 800 pontos no Enem na UFPB

Medicina, em João Pessoa, em ampla concorrência e também com bonificação estadual – 869,48 pontos;

Odontologia, em João Pessoa, em ampla concorrência e também com bonificação estadual – 823,99 pontos.

Quais cursos têm nota de corte de 800 pontos na UFCG

Medicina, em Cajazeiras, em ampla concorrência e também com bonificação estadual – 863,83 pontos;

Medicina, em Campina, em ampla concorrência e também com bonificação estadual – 828,58 pontos.

Quais cursos têm nota de corte de 800 pontos na UEPB

Odontologia, em Campina Grande, em ampla concorrência e também com bonificação estadual – 800,68 pontos.

Quais cursos têm nota de corte de 800 pontos no IFPB

Não há cursos no IFPB que precisem alcançar essa nota para aprovação.