ENQUETE UOL BBB 24 REVELA QUEM FICA E SAI ENTRE DAVI, JUNINHO E THALYTA

A ENQUETE DO UOL DAVI, JUNINHO E THALYTA revelou quem fica. A medida que a noite avança no “BBB 24“, segundo Paredão se desenha, prometendo momentos de intensidade e suspense na casa mais vigiada do Brasil. O atual Líder, Rodriguinho, após escolher Beatriz, Davi e Isabelle como alvos, enfrenta a árdua tarefa de indicar um deles para a berlinda. Em seguida, a dinâmica da casa entra em cena, com os participantes votando para definir os integrantes do Paredão triplo. O mais votado pela casa assume a responsabilidade de escolher um terceiro participante para completar a disputa, elevando ainda mais a tensão no jogo.

Com o Paredão triplo estabelecido, a atenção se volta para o público, que detém o poder de moldar o destino dos indicados. Em uma votação que leva em consideração a média ponderada entre o Voto da Torcida e o Voto Único, o participante menos votado se despedirá da competição, sublinhando que a jornada em busca do prêmio de até R$ 3 milhões é repleta de reviravoltas e emoções. A cada eliminação, o panorama do jogo se transforma, mantendo os telespectadores ávidos para descobrir quem será o próximo a deixar a casa e quem continuará na corrida pelo tão almejado grande prêmio.

COMO FOI A VOTAÇÃO E QUEM VOTOU EM QUEM?

Antes da votação, a casa sobre quote o Anjo, Mateus, não poderia ser votado pois estava imune. Ele imunizou também uma pessoa que não poderia receber votos. NIZAM FICOU IMUNE

Na última sexta-feira, durante a formação do paredão, Rodriguinho, atual líder, revelou sua escolha ao votar em Davi, consolidando-o como alvo de sua estratégia. Essa decisão não apenas aguçou as especulações sobre possíveis alianças e rivalidades na casa, mas também adicionou um elemento de suspense à dinâmica do jogo, criando uma atmosfera de tensão entre os participantes enquanto aguardam os desdobramentos dessa indicação.

A CASA VOTOU

Vamos organizar e totalizar os votos:

– Juninho: 6 votos (Yasmim, Giovanna, Luigi, Wanessa Camargo, Bia)

– Alane: 1 voto (Nanda)

– Raquele: 6 votos (Pizane, MC Bin Laden, Pitel, Nizam, Mateus, Deniziane)

– Nizam: 1 voto (Isabelle)

– Luigi: 2 votos (Davi, Leidy)

– Thalyta: 1 voto (Vanessa Lopes)

– Marcus: 2 votos (Vinícius, Lucas)

– Deniziane: 1 voto (Juninho)

– Pitel: 3 votos (Michel, Alane, Marcus)

Com o empate, o líder desempatou. Colocou Juninho. Na sequência Juninho puxou Thalyta.

ENQUETE DO UOL DAVI, JUNINHO E THALYTA

