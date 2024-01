mais de 16 mil bilhetes vendidos, apesar de impasse sobre o Almeidão

O flamenguista já está em contagem regressiva para Nova Iguaçu x Flamengo, pela 2ª rodada da Taça Guanabara 2024. A partida, porém, esbarra em um impasse sobre a capacidade de público do Almeidão.

Atualmente, o número autorizado pelos órgãos de segurança é de 11.600, enquanto Governo do Estado, Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) e Mengão pleiteiam o número máximo de 23.200.

Nova Iguaçu x Flamengo será no Almeidão, dia 21 de janeiro

A polêmica tem ganhado mais força diante da informação apurada pelo Jornal da Paraíba, de que mais de 16 mil ingressos já foram comercializados, mesmo que a liberação para o aumento da capacidade da praça esportiva de João Pessoa não tenha sido permitida ainda.

A discrepância entre a capacidade autorizada e a demanda dos ingressos refletem a complexidade da situação.

+ Flamengo já vendeu mais de 16 mil ingressos para jogo contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa

A última pendência a ser resolvida antes de a bola rolar para Nova Iguaçu e Flamengo passará pela vistoria que o Corpo de Bombeiros fará no Almeidão, que deverá acontecer nos próximos dias. Para a temporada de 2024, o Governo do Estado tem realizado melhorias técnicas na praça esportiva, especialmente no combate a incêndios.

O veredito final para o aumento da capacidade ainda depende do “ok” do Corpo de Bombeiros, que deverá ser chancelado pela corporação nos próximos dias.