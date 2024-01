Corredor Turístico apresenta JP Bones e Rubacão Jazz nesta quarta, quinta e sexta-feira

A programação do projeto Corredor Turístico da Duque de Caxias desta quarta-feira (10), quinta-feira (11) e sexta-feira (12), terá o grupo de trombones JP Bones e a Big Band Rubacão Jazz. As bandas se apresentarão no polo da Academia Paraibana de Letras (APL), a partir das 17h, no jardim da instituição. O projeto acontecerá até o fim do mês de janeiro e faz parte das atividades do ‘Viva o Centro’, que promove a valorização do Centro Histórico da Capital.

A entrada será aberta ao público, não precisa pagar pelo ingresso, apenas entrar no Sympla e preencher seu voucher de entrada, uma vez que a APL e o Centro Cultural de São Francisco são espaços com lotação reduzida.

O professor do Departamento de Música da UFPB, Alexandre Magno, comentou que o Corredor Turístico é uma atividade de vanguarda e ambiciosa, que movimenta vários setores da economia, no âmbito local, regional e nacional. Segundo ele, a expectativa é criar uma estrutura efervescente que possa contagiar os empresários locais para que outros investimentos reocupem o Centro Histórico.

“Os músicos envolvidos poderão demonstrar as suas qualidades e propiciar momentos de apreciação e interação com os visitantes, que além de desfrutarem das belezas do nosso Centro Histórico contemplarão a tradição da música de qualidade produzida na Paraíba há mais de 40 anos. Estamos prontos para receber os turistas de várias formas e a nossa música é uma delas”, destacou Alexandre Magno.

Atrações – A atração da quarta-feira (10) e quinta-feira (11), na APL, às 17h, será o grupo ‘JP-Bones’, um quarteto de trombones fundado em 2014, por alunos da Universidade Federal da Paraíba, inicialmente composto por Rogério Vicente, Arthur Vinícius, Bruno Araújo e Erivaldo da Silva. O grupo passou por mudanças de membros, incluindo a entrada de Sabiano Araújo em 2015 e Alesson Rayf e Flávio José em 2017.

Após uma pausa em 2019, o quarteto foi reativado em 2022 com Robson Franklyn e Alexandre Ferreira, continuando a realizar apresentações importantes. Em 2023, participaram de diversos encontros de trombonistas e ministraram master classes. Atualmente, seus integrantes são professores e músicos de orquestras sinfônicas, além de membros da ATPB e vinculados ao CNPq em pesquisa sobre trombone. O grupo busca difundir diversos gêneros musicais e alcançar excelência técnica e estética nas suas performances.

Na sexta-feira (12) quem se apresenta no polo da APL, a partir das 17h, é o grupo de trompetes da Big Band Rubacão Jazz, surgida em 2013, no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, por alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, sendo coordenada pelo trompetista e professor Alexandre Magno. A banda tem formação ‘Big Band’, ou seja, orquestra de origem americana composta por instrumentos de metais (trombones, trompetes, saxofones), além de guitarras, bateria, baixo e percussão.

No repertório da big band estão incluídos frevos, marchinhas, sambas, bossa nova, MPB, música latina, caboclinhos, maracatus e outros gêneros. No set list das apresentações das quartas, quintas e sextas-feiras de janeiro estão previstas canções como: Witchcraft (Cy Coleman/Sammy Nestico), Swangalang (Bob Mintzer), Aquarela do Brasil (Ary Barroso/Maestro Cipó), Jirau (Rafael dos Santos), Maracangalha (Dorival Caymmi/Arismar do Espírito Santo/Jarbas Cavendish), Vieste (Ivan Lins/Rafael Rocha), Insensatez (Tom Jobim) e Relembrando o Norte (Severino Araújo).

Programação do polo APL do Corredor Turístico:

Dias: Quarta (10) e quinta-feira (11)

Atração: JP Bones

Sexta-feira (12)

Atração: Grupo de trompetes da Rubacão Jazz

Horário: 17h

Entrada gratuita

Ingressos de acesso pelo Sympla