Um novo ano começou e muita gente já quer se programar para curtir o show daquele artista preferido! Pensando nisso, o Jornal da Paraíba preparou uma lista com os shows esperados para 2024 na Paraíba (confira abaixo).

Fãs paraibanos de grandes nomes da música brasileira, como Djavan e Paula Toller, já podem marcar no calendário o dia que vão poder ouvi-los em shows ao vivo.

Abaixo você confere as datas e informações sobre a venda de ingressos dos principais shows esperados para 2024 na Paraíba.

Shows esperados para 2024 na Paraíba

Djavan

Um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB), Djavan deve voltar à Paraíba em 2024.

O artista fará show em Campina Grande e também em João Pessoa pela turnê ‘D’, com a qual já passou pela capital paraibana em 2023.

Em Campina Grande, o show de Djavan acontecerá no dia 15 de março, no Spazzio. Os ingressos já estão à venda pela internet.

Já em João Pessoa, Djavan deve se apresentar no dia 17 de março, na Domus Hall. Os ingressos também podem ser encontrados na internet.

Paula Toller

Paula Toller também deve fazer show na Paraíba em março de 2024.

A informação foi confirmada ao Jornal da Paraíba pela produtora cultural responsável pela apresentação, que deve acontecer 14 de março, no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa.

Oswaldo Montenegro

Também em março, os fãs de Oswaldo Montenegro têm um encontro marcado com o artista em João Pessoa.

Ele se apresenta no Teatro Pedra do Reino, no dia 22 de março. Os ingressos são vendidos na internet.

Roupa Nova

O grupo Roupa Nova também deve voltar à Paraíba em 2024, para um show em Campina Grande!

Conforme informado no perfil oficial do Spazzio, local onde o show deve acontecer, a apresentação será no dia 24 de abril.

Os ingressos ainda não estão à venda.

Turnê ‘Só Pra Contrariar’

Anunciada por Alexandre Pires em 2023, a turnê que marca o reencontro da formação original do grupo Só Pra Contrariar também deve passar pela Paraíba.

O show deles será na capital João Pessoa, na Domus Hall, no dia 31 de maio. Os ingressos também estão à venda pela internet.

Jampa Rock Festival

Ainda sem atrações confirmadas, o Jampa Rock Festival anunciou sua data de realização: dia 24 de agosto de 2024.

O festival aconteceria em 2020, mas precisou ser adiado em virtude das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Agora, a expectativa é para o anúncio das atrações. Nomes importantes do rock brasileiro devem ser confirmados.