Veja as cores que representam as campanhas de conscientização de cada mês do ano

Com a chegada de 2024 também se iniciam as campanhas de conscientização que se tornam o foco de ações de saúde e de serviço voltadas para a população. O Jornal da Paraíba trouxe algumas delas e as cores que são escolhidas para cada campanha.

Durante o ano, cores como roxo, amarelo e azul podem representar mais de uma campanha de conscientização. Confira algumas das campanhas que acontecem ao longo do ano abaixo:

Janeiro

Branco

O primeiro mês do ano não podia começar com uma cor diferente. A campanha do Janeiro Branco visa chamar a atenção para a Saúde Mental e Emocional das pessoas e instituições humanas.

Esse mês foi escolhido, de acordo com o Instituto Janeiro Branco, por inspirar as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.

Roxo

Já a campanha do Janeiro Roxo tem como foco a conscientização e combate à Hanseníase. O mês recebeu essa cor, porque dia 26 de janeiro é o Dia Mundial Contra a Hanseníase.

A hanseníase é uma doença contagiosa que atinge os nervos e uma de suas principais sequelas é a perda de sensibilidade da pele. A comorbidade pode ser controlada e seu tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Fevereiro

Roxo

A cor roxa continua em alta em fevereiro. Neste mês, a campanha busca conscientizar a população sobre o Lúpus, a Fibromialgia e o Mal de Alzheimer.

Laranja

Além do roxo, a cor laranja se faz presente no mês de fevereiro, essa campanha busca conscientizar a população sobre a Leucemia, uma doença nos glóbulos brancos e, geralmente, tem origem desconhecida.

A campanha também frisa a importância da doação de medula óssea. A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível.

Março

Azul Marinho

O mês de fevereiro traz consigo a campanha Março Azul-Marinho, que visa conscientizar a população contra o câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino. No Brasil, essa comorbidade é o terceiro câncer mais incidente na população em geral e ocupa a segunda posição tanto entre homens quanto em mulheres. São, aproximadamente, 40 mil novos casos diagnosticados por ano.

Lilás

O mês de março também marca a campanha do Março Lilás de conscientização e prevenção do câncer de colo do Útero.

Abril

Azul

A cor azul representa a campanha de conscientização sobre o Autismo. O “Abril Azul” foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada 160 crianças no mundo tem TEA.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico, caracterizado pela dificuldade de comunicação e/ou interação social.

Verde

Aparecendo pela primeira vez nesta lista, o verde representa a campanha de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A iniciativa busca sensibilizar trabalhadores, empresários, sindicatos e governos sobre a necessidade de se investir em políticas e práticas que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável.

O movimento surgiu como uma forma de lembrar o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, que é celebrado no dia 28 de abril.

Maio

Amarelo

A campanha do Maio Amarelo tem como objetivo alertar a população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil, e em todo mundo. Colocando em evidência também o tema da segurança no trânsito.

A campanha começou em 11 de maio de 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, e, com isso, tornando o mês de maio a referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza, e um único momento, no primeiro semestre de cada ano.

Junho

Vermelho

A campanha do Junho Vermelho celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho) e tem o intuito de sensibilizar a população em prol dessa causa e de agradecer àqueles que doam um pouco de si para salvar vidas.

Os critérios básicos para a doar sangue são:

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal);

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (serão aceitos documentos digitais com foto).

Pesar no mínimo 50 kg.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas).

Julho

Amarelo

No sétimo mês do ano, prevalece a campanha do “Julho Amarelo” que alerta sobre as hepatites virais. Essa campanha foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, que são causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e E.

Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

A principal forma de prevenção das hepatites se dá pela vacinação que pode ser encontrada de forma gratuita pelo SUS.

Agosto

Dourado

Chegou a vez dos tons metálicos, o mês de agosto inicia com a campanha “Agosto dourado“. O mês de agosto foi instituído como o mês do Aleitamento Materno no Brasil pela Lei nº 13.435/2017.

Durante esse período, ações são feitas para a conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. O nome Agosto Dourado veio do padrão ouro de qualidade dado ao aleitamento materno, além de simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação.

Setembro

Verde

A cor verde volta a aparecer, em setembro desta vez e destacando a importância da doação de órgãos. a iniciativa também consiste em conscientizar e incentivar a doação de órgãos.

Amarelo

No mês de setembro também ocorre a campanha do “Setembro Amarelo”, que é dedicada a prevenção do suicídio. A iniciativa teve início em 2015 e visa conscientizar a população sobre o sucídio e prevenir seu acontecimento.

Outubro

Rosa

No mês de outubro se destaca a campanha “Outubro Rosa” que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama. Veja quais são os principais sintomas:

Caroço na mama;

Mamilo retraído;

Pele da mama avermelhada;

Algum nódulo na axila;

Saída de secreção nos mamilos.

A Sociedade Brasileira de Mastologia e outras sociedades recomendam que a mamografia seja realizada anualmente em mulheres a partir dos 40 anos.

A campanha do Outubro Rosa, em que as informações sobre o câncer de mama são intensificadas, pode ajudar as mulheres a descobrirem a doença e iniciar o tratamento imediatamente.

Novembro

Azul

O penúltimo mês do ano traz consigo a campanha do “Novembro Azul“, que tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata que é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma).

A iniciativa internacional “Novembro Azul” teve origem na Austrália no ano de 2003 e foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 2008. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro.

Dezembro

Vermelho

No mês de dezembro acontece a campanha do “Dezembro Vermelho”, tendo como foco a prevenção e tratamento do vírus da Aids, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue venoso ou digital (ponta do dedo), para realização de testes rápidos ou laboratoriais que detectam os anticorpos contra o HIV. Com os testes rápidos é possível obter um resultado em cerca de 30 minutos.