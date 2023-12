Semusb tem destaque no policiamento preventivo, modernização dos equipamentos e qualificação da equipe

Implantação do Centro de Videomonitoramento, aquisição de equipamentos modernos, cursos de capacitação e aumento do policiamento preventivo. Esses são alguns dos avanços da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb) em 2023. E o resultado foi uma oferta de serviço mais humanizado e eficiente para proteger o cidadão e o patrimônio público.

A implantação do Centro de Videomonitoramento na sede da Guarda Civil Metropolitana é considerada um divisor de águas para a segurança no município. O projeto pioneiro no ambiente público conta com câmeras e sensores modernos integrados com analítico de inteligência, o que torna mais efetivo o trabalho de segurança patrimonial, bem como a segurança dos servidores e da população.

“O nosso Centro de Videomonitoramento torna nosso trabalho mais eficaz. No momento que tenho um prédio público monitorado e com sensores que são disparados a cada tentativa de arrombamento, por exemplo, nossas equipes, que estão 24h monitorando, recebem o alarme e imediatamente acionam o policiamento preventivo que está nas ruas. Com isso, temos conseguido impedir e/ou frustrar roubos e furtos ao nosso patrimônio. Já temos 45 unidades de saúde monitoradas, além de 100% das escolas municipais, trazendo mais segurança aos nossos estudantes”, ressaltou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa.

Cursos e novos armamentos – O Departamento de Armamento e Tiro (DAT) da Semusb ofereceu cursos de habilitação para operador de pistola, porte velado, habilitação em Dispositivo de Controle Elétrico – DCE (Spark) e habilitação em arma longa na modalidade carabina. Essas qualificações possibilitaram a concessão de porte de arma de fogo a 139 guardas civis, 32 para operar as carabinas semiautomáticas no calibre 9x19mm e mais 108 para o uso de dispositivos de controle elétrico.

Durante o ano também foram adquiridas 120 pistolas TS9, 50 sparks, 10 carabinas semiautomáticas e 12 espingardas calibre12, que são utilizadas diariamente no serviço. “Não se trata apenas de armar nossos guardas, mas ir muito além. Estamos capacitando para o manuseio seguro do equipamento. Estes cursos dão autonomia a estes agentes de segurança, como também os deixam preparados para qualquer adversidade nas ruas. Mas aqui prezamos por equipes humanizadas, onde nossos guardas são preparados para só agirem com a força necessária em último caso”, disse o secretário.

A Semusb realizou ainda a ampliação do número de bases da Guarda Civil Metropolitana nos bairros e criou uma base exclusiva para atendimento de mulheres vítimas de violência, que são atendidas pela Ronda Maria da Penha.

O serviço de inteligência da Semusb também teve destaque neste ano, onde foram 68 operações realizadas pela Guarda Civil ou em parceria com outras forças de segurança (Polícia Civil e Polícia Militar), acarretando em apreensões de drogas, armas brancas e de fogo, além de suspeitos em flagrante delito que foram conduzidos para a Central de Polícia.

Renovação da frota – Outro avanço que impactou positivamente no trabalho da Guarda Civil Metropolitana foi a renovação da frota de veículos. Agora são 15 novas viaturas equipadas para o uso no policiamento preventivo, além de 12 carros de menor porte e cinco caminhonetes.

A Prefeitura de João Pessoa ganhou destaque também como sendo a única prefeitura da Paraíba a ser contemplada com seis novas viaturas na adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública de Cidadania (Pronasci2).

Cultura de paz nas escolas – Em 2023, a Semusb criou um Núcleo de Mediação Escolar, projeto que visa fomentar a cultura de paz dentro das escolas municipais, envolvendo toda a comunidade, incluindo pais e servidores. O projeto conta com a parceria da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) e está sendo bem aceito nas escolas. Até o momento são 1.750 crianças e adolescentes atendidos.

Também nas escolas, a Guarda Civil realiza o projeto do ‘Teatro de fantoches’. Só este ano foram 133 apresentações em escolas municipais ou em unidades educacionais que solicitaram a visita do projeto. A iniciativa aborda temas importantes para uma sociedade mais justa para as crianças, os adolescentes e os idosos. O trabalho com a Guarda Mirim gerou 33 ações na ONG Luz do Mundo, abordando temas como educação no trânsito, disciplina com o ensinamento de ordem unida, oficina de letramento, entre outros.

Concurso público – Este ano, o prefeito Cícero Lucena anunciou o lançamento do tão esperado edital do concurso público, que dispõe de 200 vagas para guardas civis. Com a realização do certame, a corporação terá um efetivo maior e, com isso, poderá prestar um serviço de mais qualidade à sociedade.

Esporte – O projeto GCM Saudável foi um sucesso, com um total de 214 guardas avaliados, além da oferta de atividades como musculação, defesa pessoal, treino funcional, caminhada/corrida, palestras, avaliação de saúde, corrida solidária e torneio de futsal.

Este ano, a Corrida Solidária da Guarda reuniu mil atletas na orla da Capital, fomentando o turismo esportivo e aproximando a Guarda da sociedade. A corrida arrecadou duas toneladas de alimentos, que foram destinados a instituições de caridade.