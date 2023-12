RETRO2023/Bennett e Shorter

Em 2023, perdemos Tony Bennett e Wayne Shorter. Eles estão na minha retrospectiva do ano que está findando.

Tony Bennett morreu neste 21 de julho de 2023 em Nova York, a cidade onde nasceu há praticamente 97 anos – faria aniversário no dia três de agosto. O cantor de origem italiana tinha mal de Alzheimer e estava afastado dos palcos e dos estúdios desde 2021.

Bennett foi um dos grandes cantores do século XX e, no século XXI, manteve o status de dono de uma das maiores vozes da música popular do mundo. Era um gigante, um artista imenso – não é possível enxergá-lo se não for nessa dimensão.

Quando comecei a me interessar por música, há mais de meio século, Tony Bennett era um consagrado cantor pop dos Estados Unidos, mas ainda não conquistara o respeito que veio a conquistar um pouco mais tarde.

Seu estilo era, predominantemente, o pop romântico. E, contra ele, ainda havia Frank Sinatra, que era, de fato, o maior cantor popular do mundo e que, inclusive no pop, ostentava mais qualidade do que Bennett.

Creio que o conceito de Bennett cresceu na medida em que ele se aproximou muito do universo do jazz e obteve, por fim, ainda que não fosse negro, o status de um verdadeiro cantor de jazz.

Tony Bennett cantava muito, era afinadíssimo, intérprete elegante dos grandes standards do cancioneiro americano e sabia, de fato, o que era bom. Não se distanciou desse cancioneiro, que não era novo, mas soube dialogar com os novos artistas, trazendo cantores e cantoras para o seu mundo, para o que gostava de gravar.

O exemplo mais recente e extremamente eloquente desse diálogo de Bennett com outras gerações é Lady Gaga. Com ela, que é excelente cantora e que transita com igual fluência do pop contemporâneo ao jazz, ele gravou dois discos, em 2014 e em 2021.

Cheek to Cheek é o álbum de 2014. Love for Sale, o de 2021. São excepcionais. Registram o encontro de um homem no fim da vida com uma jovem cantora pop. Os dois debruçados sobre um repertório perene, que não se deixa tragar pela passagem do tempo.

Wayne Shorter morreu neste dois de março de 2023 num hospital de Los Angeles. Tinha 89 anos. O saxofonista – tocava o sax tenor e migrou para o soprano – era um dos maiores músicos do mundo e uma verdadeira lenda do jazz. Um gigante, como a gente costuma dizer de pessoas com a sua dimensão.

Shorter foi compositor de notáveis temas jazzísticos e teve profícua carreira solo. Mas talvez seja mais importante destacar a sua presença em três grupos importantíssimos e verdadeiramente revolucionários no universo do jazz. Primeiro, ainda nos anos 1950, The Jazz Messengers, do baterista Art Blakey. Depois, na década de 1960, aquele que ficou conhecido como o segundo grande quinteto de Miles Davis. E, por fim, nos anos 1970, o Weather Report.

No quinteto de Miles Davis, Wayne Shorter tocou ao lado do pianista Herbie Hancock, do contrabaixista Ron Carter e do baterista Tony Williams, músicos tão extraordinários quanto ele próprio. Sob o comando de Davis, os integrantes do seu quinteto trabalharam juntos nos anos que antecederam a fusão do jazz com o rock promovida por Miles.

Quando Shorter formou o Weather Report, a fusion já era uma realidade e seria marca do trabalho do grupo. Neste, o saxofonista atuou ao lado do tecladista Joe Zawinul e do baixista Miroslav Vitous. Também passaram pelo Weather Report o percussionista brasileiro Airto Moreira e o baixista Jaco Pastorius, até hoje reverenciadíssimo por todos os que se dedicaram ao instrumento.

Wayne Shorter teve uma profunda ligação com Milton Nascimento. Eram parceiros/irmãos. Em meados dos anos 1970, gravaram nos Estados Unidos o aclamado álbum Native Dancer. Uma década depois, Shorter apareceu com destaque em A Barca dos Amantes, álbum ao vivo do artista brasileiro. A Shorter, Milton deve muito do prestígio que conquistou nos Estados Unidos, principalmente junto a músicos e ouvintes de jazz.