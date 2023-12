Fortaleza demonstra interesse em Santos, goleiro do Flamengo, para 2024

Atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Fortaleza manifestou interesse na contratação do goleiro paraibano Santos, para reforçar o plantel do técnico Vojvoda para 2024. As negociações do Leão do Pici com o Flamengo e os agentes do arqueiro estão em andamento.

Fortaleza busca reforçar a defesa com Santos

A informação do interesse do time cearense no paraibano foi dada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande. Destaque do Flamengo em 2022, o goleiro encerrou a última temporada como terceira opção na posição de goleiro do Rubro-Negro carioca e deve deixar a equipe no próximo ano.

Investimento de R$ 17,5 milhões em 2022, Santos também tem sondagens de outros clubes e o desejo dele está bem claro: jogar. Ainda que tenha um contrato no Flamengo e vínculo até dezembro de 2025, o paraibano ainda quer ser titular pelos gramados do Brasil.

Na última temporada, o Fortaleza teve dois goleiros em sua meta: Fernando Miguel, que atuou 27 vezes, e João Ricardo, que esteve em campo em 50 oportunidades.