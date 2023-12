como fazer receita de um salpicão especial

O Natal está chegando e, nesta época do ano, além das festas e o reencontro com a família para celebrar, é tempo de grandes ceias, com pratos típicos dessa festividade. Para ajudar nesse planejamento, o Jornal da Paraíba pediu ao chef Hébano Vinny uma receita prática, e acessível para o bolso. O chef deu a receita de como fazer um salpicão especial.

Veja abaixo os ingredientes, o modo de preparo e também mais detalhes sobre a receita especial.

Salpição especial de Frango com Maçãs

Hébano Vinny explicou que a receita da salada de frango, o popular salpicão, é uma opção acessível para quem quer fazer algo dentro das tradições de Natal, sem gastar muito, e ao mesmo tempo surpreender os convidados, utilizando frutas típicas da região nordeste.

“Essa salada é para surpreender os convidados e fugir do tradicional salpicão, para elaborar a receita eu utilizei manteiga da terra, nata e macaxeira que são produtos muito característicos da nossa região combinando com ingredientes que são a cara das festas de fim de ano como as aves, alcaparras e a polêmica uva passa, tudo isso usando algumas técnicas simples mas que vão dar aquele ar de sofisticação ao seu prato”, ressaltou.

Ingredientes

Sobrecoxa desossada assada 1kg – 4 unidades

Peito de peru 150g

Maçãs inteiras 800g – 4 unidades

Nata 300g – 1 pote

Alcaparras 60g – 2 colheres de sopa cheias

Uva passa 60g – 2 colheres de sopa cheias

Salsinha picada – à gosto

Manteiga defumada – à gosto

Macaxeira palha 200g

Modo de preparo

Hébano Vinny recomenda cortar as sobrecoxas assadas em pedaços não muito pequenos e posteriormente colocar em um bowl. Em seguida corte as maçãs com a casca pra dar cor a salada e junte ao frango, em seguida coloque as alcaparras, uva passas, peito de peru e a salsinha picada, misture tudo pra que fique uniforme, entre com a nata e misture novamente pra que ela uma todos os outros ingredientes. Finalize com umas gotinhas de manteiga defumada à gosto, salsinha e a macaxeira palha.

Como servir

Como é uma receita mais fácil de se fazer, é possível servir o salpicão em um prato normal. Sendo um prato simples, na hora de servir basta se utilizar da criatividade para incrementar a beleza do prato.