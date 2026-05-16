Sabadinho Bom entra no ritmo do carnaval com a Banda 5 de Agosto e participação de Lula Marinho
A Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, será tomada pelo clima carnavalesco neste sábado (7) com mais uma edição do projeto Sabadinho Bom, que promove um esquenta especial de Carnaval ao som da Banda 5 de Agosto, com participação do cantor Lula Marinho.
Consolidado na programação cultural da Capital, o evento reúne semanalmente o melhor do samba e do chorinho. A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), e acontece na Praça Rio Branco, a partir das 12h30.
“O Sabadinho Bom se transformou numa experiência sócio antropológica da cidade. As diversas gerações já se acostumaram a se encontrar nas tardes de sábado na praça Rio Branco e a gente vem sempre nesse processo de melhoramento, promovendo a melhor estrutura para o eventodo, sobretudo na qualificação dos artistas. A gente tem ali uma festa com capacidade de atrair um público fiel, mas sobretudo pessoas que vão dar vida ao Centro Histórico porque a nossa experiência tem mostrado que a partir do Sabadinho Bom o Centro Histórico, a Avenida Duque de Caxias, General Osório e o Beco da Cachaçaria ganham vida movimentando a micro economia criativa do entorno do centro histórico”, destacou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.
O maestro Rogério Borges destacou a sobre a atração principal deste sábado. “O show da Big Band 5 de Agosto é intitulado “Mestre Alceu”. Faremos um lindo show em homenagem aos 80 anos de Alceu Valença. Vão ser tocados os seus principais frevos, a exemplo de Voltei Recife, Morena Tropicana, Vampira, Diabo Louro, Bicho Maluco Beleza, dentre outros. Teremos uma participação do cantor Lula Marinho” ressaltou o maestro.
O Sabadinho Bom é um projeto cultural da Prefeitura Municipal de João Pessoa, o Sabadinho Bom se consolida como um espaço de valorização da cultura local, reunindo músicos consagrados e abrindo espaços para as novas gerações. Aberto ao público, o projeto promove apresentações de samba e chorinho todos os sábados, a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital.