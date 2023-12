clubes participantes, grupos, cotas e regulamento

A Copa do Nordeste 2024, que vai ser disputada do dia 7 de janeiro e tem a sua final prevista para o dia 9 de junho, já tem seu regulamento específico divulgado. Dos 16 clubes que vão disputar a fase de grupos da competição, 12 já são conhecidos, faltando quatro vagas que vão ser definidas pela fase eliminatória do torneio, que começa no dia 7 de janeiro e terá dois mata-matas.

O Jornal da Paraíba traz abaixo o guia da competição, que vai ser atualizado constantemente, com os clubes participantes, o regulamento, datas importantes e com as cotas financeiras dos clubes que vão participar do mais importante campeonato regional do Brasil.

Copa do Nordeste 2024: clubes participantes

CRB

Bahia

Vitória

Fortaleza

Ceará

Maranhão

Treze

Sport

Náutico

River-PI

América-RN

Itabaiana

1 vaga da Pré-Copa do Nordeste

1 vaga da Pré-Copa do Nordeste

1 vaga da Pré-Copa do Nordeste

1 vaga da Pré-Copa do Nordeste

Regulamento

A Copa do Nordeste terá a 1ª fase, que é a fase de grupos, com 16 clubes dividido em dois grupos de oito. Depois, teremos as fases de mata-mata, das quartas de final até a final. Na 1ª fase, os slubes do Grupo A enfrentarão os clubes do Grupo B em turno único. Após o término da 1ª fase estarão classificados para a fase seguinte os quatro primeiros colocados de cada um dos 2 (dois) grupos.

As quartas de final e as semifinais serão em jogos únicos, na casa do clube com melhor campanha somadas todas as fases. A final serão em dois jogos, um em cada casa dos finalistas, e quem faz o último jogo em casa é quem somou a melhor campanha contando todas as fase.

Em caso de empate em pontos ao longo das fases, os critérios de desempate obedecem a seguinte ordem:

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

O campeão da Copa do Nordeste 2024 terá vaga assegurada na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025; caso o

clube campeão venha a conquistar esta vaga por sua participação na Conmebol Libertadores de 2025 ou por outro

critério constante no Regulamento da Copa do Brasil, passará a vaga para o clube vice-campeão, e assim

sucessivamente.

O prazo limite de inscrição de atletas na Copa do Nordeste 2024 é até o dia 25 de março.

Grupos da Copa do Nordeste 2024

Serão duas chaves, mas os grupos ainda vão ser sorteados, após todos os preenchimento de vagas que ainda restam.

Cotas de participação

Fase eliminatórias (Pré-Copa do Nordeste)

Eliminados no 1º mata-mata: R$ 126.135

Eliminados no 2º mata-mata: R$ 189.202

Fase de grupos

Grupo 1 do ranking da CBF (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3.363.607

Grupo 2 do ranking da CBF (4 clubes): R$ 2.522.705

Grupo 3 do ranking da CBF(4 clubes): R$ 1.997.142

Grupo 4 do ranking da CBF (4 clubes): R$ 1.261.352

Mata-mata

Quartas de final (8 clubes): R$ 525.563

Semifinal (4 clubes): R$ 735.789

Vice: R$ 1.366.465

Campeão: R$ 2.102.254