Simony não se cala e diz tudo o que pensa após a filha assumir o namoro com velha conhecida

Por MRNews



Simony se pronuncia sobre namoro da filha Pyetra Benelli com outra mulher: ‘Não cabe a mim comentar’

Recentemente, a jovem Pyetra Benelli, filha da cantora Simony com o ex-jogador Diego Souza, usou suas redes sociais para assumir publicamente seu relacionamento com outra mulher. Aos 17 anos, Pyetra respondeu a perguntas de seus seguidores no Instagram, revelando que está namorando e se declarando à namorada. A revelação gerou grande repercussão, levando muitos a questionarem como Simony reagiria à notícia.

Pyetra assume relacionamento

Quando perguntada por um seguidor se estava namorando, Pyetra não hesitou em compartilhar uma foto ao lado da namorada e a declarar seu amor. “Namoro há um mês, mas sou doidinha por essa desde fevereiro”, afirmou a jovem, demonstrando felicidade em sua relação. O post ainda contou com uma declaração carinhosa: “Te amo pretinha”, recebendo apoio da irmã Aysha e de vários seguidores.

Simony apoia a filha

Com a grande repercussão da revelação de Pyetra, o jornal Extra entrou em contato com Simony para saber sua opinião sobre o namoro da filha. Demonstrando respeito e apoio, a cantora foi direta em sua resposta: “Não cabe a mim comentar a vida particular de Pyetra”. Com essa declaração, Simony reforçou sua postura de respeitar as escolhas pessoais de seus filhos, deixando claro que apoia Pyetra em suas decisões.

Em diversas postagens nas redes sociais, Simony sempre demonstrou ser uma mãe presente e compreensiva, afirmando que o mais importante é que seus filhos sejam felizes e possam viver suas vidas conforme suas próprias escolhas.

Apoio nas redes sociais

A atitude de Simony foi amplamente elogiada por seus fãs e seguidores, que destacaram a importância do respeito e apoio dentro da família. A cantora, que sempre prezou pela privacidade de sua vida pessoal e de seus filhos, mais uma vez mostrou ser uma figura pública que entende a importância de apoiar incondicionalmente os entes queridos.

O relacionamento de Pyetra, que começou há cerca de um mês, tem sido celebrado pelos fãs da família, que elogiaram a jovem por sua coragem e honestidade em compartilhar esse momento tão importante de sua vida.

Com essa postura, Simony reafirma sua imagem de mãe acolhedora e aberta às escolhas dos filhos, sempre prezando pelo amor e respeito mútuo.

Mania de Você: Luma é demitida, mas triunfa sobre Mavi e Viola após reviravolta surpreendente

Nos próximos capítulos da novela **”Mania de Você”**, uma reviravolta inesperada promete movimentar a trama. Luma (Agatha Moreira), que parecia ter perdido tudo após ser demitida, verá sua sorte mudar drasticamente, o que a levará a conquistar uma vitória significativa sobre Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz).

A demissão e o golpe de sorte de Luma

No início da semana, Luma enfrenta um momento difícil ao perder seu emprego de assistente de cozinha. No entanto, essa derrota logo se transformará em triunfo. Após descobrir que Mavi, seu ex-marido, é o verdadeiro dono do resort Albacoa, Luma encontra uma maneira de usar essa informação a seu favor.

Com o apoio de Rudá (Nicolas Prattes), Luma começa a desestabilizar a relação de Mavi com Viola, plantando desconfianças na mente da chef de cozinha. Aos poucos, Viola começa a perceber que Mavi não é o homem honesto que ela imaginava, mas ainda não tem noção completa das manipulações do vilão.

Mavi tenta controlar a situação

Quando as suspeitas de Viola começam a crescer, Mavi se vê encurralado. Desesperado para manter seu controle, ele faz uma oferta tentadora a Luma, pedindo que ela confirme sua versão de que sua riqueza veio da herança de seu pai, Molina (Rodrigo Lombardi), e não de um golpe. Luma, disposta a aproveitar a situação, aceita a proposta de Mavi, garantindo uma boa quantia de dinheiro em troca de seu silêncio.

Luma triunfa sobre Mavi e Viola

Com sua nova fortuna, Luma começa a desfrutar da vida, comprando até um barco, e faz questão de exibir sua vitória sobre Mavi e Viola. Enquanto Viola, ainda enganada, aceita se casar com Mavi, Luma e Rudá aproveitam seus momentos juntos. No entanto, o romance entre Luma e Rudá terá seus desafios, já que o pescador continua dividido, nutrindo sentimentos pela famosa chef.

O futuro da trama

Enquanto Mavi acredita ter conseguido controlar a situação, novos segredos ainda podem vir à tona, complicando ainda mais o relacionamento com Viola. A expectativa dos telespectadores agora se volta para os próximos capítulos, onde as alianças e traições prometem continuar surpreendendo o público.

Essa reviravolta em **”Mania de Você”** promete trazer ainda mais emoção para a novela, com Luma se consolidando como uma das personagens mais intrigantes e manipuladoras da trama.

Reviravolta em “Mania de Você”: Casamento de Mavi e Viola é destruído no altar

O último episódio de “Mania de Você” trouxe uma reviravolta de tirar o fôlego, culminando no tão esperado casamento de Mavi e Viola. O que deveria ser um dia de celebração se transformou em um verdadeiro espetáculo de revelações bombásticas, que deixaram os espectadores e os personagens atônitos.

A Interferência de Mércia

A confusão começou com Mércia, mãe de Mavi, que decidiu interferir na cerimônia. Em um ato de desespero, ela substituiu o vídeo que deveria homenagear o casal por uma gravação comprometedora. Enquanto todos aguardavam um momento emocionante, o que surgiu na tela foi um choque total: segredos obscuros sobre o passado de Mavi vieram à tona, deixando os convidados, especialmente Viola, em estado de incredulidade.

A Revelação Desastrosa

Viola, que acreditava ter encontrado seu verdadeiro amor, ficou devastada ao descobrir que Mavi não era quem dizia ser. A revelação de que Mavi era o verdadeiro dono do resort Albacoa e que havia manipulado diversas situações para se aproximar dela foi um golpe duro. Como chef de cozinha que valoriza a honestidade, Viola se sentiu traída e decepcionada, transformando a cerimônia em um verdadeiro campo de batalha emocional.

A Vingança de Luma

A situação se complicou ainda mais com a presença de Luma, ex-mulher de Mavi, que assistiu ao caos com um sorriso satisfeito no rosto. Luma, que já havia chantageado Mavi no passado, viu na desgraça do ex-marido uma oportunidade perfeita para se vingar e reafirmar seu poder. Sua rivalidade com Viola só se intensificou, à medida que Luma se aproveitou da situação para humilhar a chef de cozinha.

Alianças e Conflitos

Rudá, aliado de Luma, também entrou em cena para apoiar a ex-patricinha em sua busca por vingança. A relação entre os personagens se transformou em um verdadeiro campo de batalha, onde alianças foram formadas e desfeitas a cada novo desdobramento. O casamento de Mavi e Viola, que deveria simbolizar amor e união, se tornou um marco de traição e desconfiança, prometendo desdobramentos ainda mais intensos nos próximos capítulos.

Expectativas Futuras

A destruição do casamento de Mavi e Viola representa um ponto de virada crucial na novela, deixando os telespectadores em expectativa. Como cada personagem lidará com as consequências dessa revelação bombástica? Quais novos segredos serão desenterrados? A audiência ansiosa aguarda as emoções que ainda estão por vir, prometendo ainda mais reviravoltas e intrigas na trama.

A história de “Mania de Você” continua a fascinar, com a certeza de que as próximas semanas trarão novos desafios e revelações para todos os personagens envolvidos.