Defesa Civil reforça monitoramento nas áreas de risco após alerta do Inmet

18/12/2023 |

12:00 |

139

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) seguem de prontidão, monitorando as áreas de risco, com atenção especial às comunidades ribeirinhas e barreiras após alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (18).

Segundo a previsão do Inmet, que vale até as 10h da terça-feira (19), as chuvas podem variar de 20 milímetros (mm) a 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm no dia, com ventos intensos que podem atingir 40 a 60 km/h e baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, disse que a Compdec-JP vem realizando um trabalho preventivo para minimizar os transtornos à população e que as equipes sempre estão de prontidão para agir em casos de emergência e reforçou a necessidade da adoção de algumas medidas de segurança em caso de chuvas fortes.

“As pessoas devem evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer de sinal de anormalidade, informando a Defesa Civil pelo WhatsApp 9.8831-6885, que funciona 24 horas”, orientou.