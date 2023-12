MERCADO DA BOLA BOTAFOGO – ENTENDA A SITUAÇÃO Jeffinho, Everton Ribeiro, João Victor e Deyverson

“Entre Vasco e Flamengo, Internacional Observa Possível Retorno Financeiro com Léo Ortiz”

Por netflamengo.com.br

O Vasco da Gama, após escapar do rebaixamento, está em busca de reforços para a próxima temporada, e o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, tornou-se um nome em consideração. Apesar de ter contrato até dezembro de 2024, há indicações de que o jogador de 27 anos não permanecerá no Massa Bruta.

No último confronto do Brasileirão, em que o Vasco derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, Léo Ortiz fez um gesto de desculpas à torcida vascaína após marcar um gol. Esse episódio gerou interesse e inspirou os torcedores vascaínos a investigar as redes sociais do jogador. Posts antigos no Twitter revelam que Léo Ortiz tem uma conexão afetiva com o Vasco, mencionando um gol de Alecsandro em 2011 e expressando entusiasmo ao assistir jogos do clube.

Apesar do vínculo emocional com o Vasco, há rumores de que Léo Ortiz esteja próximo de fechar com o Flamengo na próxima temporada. As negociações entre o clube carioca e o Red Bull Bragantino estão em andamento, com expectativas de que o acordo seja concretizado até o final de dezembro.

Enquanto isso, o Internacional, clube formador de Léo Ortiz, está atento à situação. Caso a negociação seja concluída, o Colorado pode receber 4% do valor total da venda do jogador, beneficiando os cofres do clube com um retorno financeiro extra ao final do ano. A possível transação entre Léo Ortiz, Flamengo e Red Bull Bragantino continua a ser monitorada de perto pelos envolvidos.

Vasco Negocia Contratação de Junior Alonso e Palmeiras Interessa em Pec,

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, o Vasco da Gama, sob a gestão de Alexandre Mattos, revelou seu primeiro alvo no mercado de transferências: o zagueiro paraguaio Junior Alonso. Mattos, que já havia trabalhado com Alonso no Atlético-MG, iniciou as negociações com o Krasnodar, clube russo que atualmente detém os direitos do jogador.

O clube russo apresentou uma condição inicial de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8 milhões) para concretizar o negócio. Atualmente, Mattos está em conversas com representantes do Krasnodar na tentativa de chegar a um acordo mais favorável para o Vasco.

Junior Alonso, de 30 anos, possui contrato com o Krasnodar válido até junho de 2025. O zagueiro já teve uma passagem pelo futebol brasileiro, atuando no Atlético-MG em 2020, quando Mattos costurou a compra de 100% dos seus direitos econômicos.

Durante sua temporada no Galo, Alonso disputou 133 partidas, marcando dois gols. Em 2022, transferiu-se para o Krasnodar, onde continua seu desempenho no cenário internacional. O interesse do Vasco na contratação de Alonso não é recente, pois o clube já havia tentado sua contratação no início desta temporada, a pedido do então técnico Maurício Barbieri.

GABRIEL PEC

Segundo fmrural.com.br Além das movimentações do Vasco no mercado, informações recentes indicam que o Palmeiras está de olho no atacante Pec, e valores na ordem de 10 milhões de euros estão sendo discutidos. O clube alviverde busca reforçar seu elenco e a presença de Pec pode agregar qualidade ao time.

O cenário no mercado de transferências está aquecido, com clubes brasileiros buscando reforços estratégicos para as próximas temporadas. O desfecho dessas negociações moldará o panorama do futebol nacional e as expectativas dos torcedores para o próximo ano.

Alexander Aravena: A Revelação Chilena que Chama a Atenção do Vasco

Com apenas 21 anos, Alexander Aravena tem se destacado como uma promessa no cenário do futebol chileno. Nascido em Independencia, CL, o atacante destaca-se pela sua versatilidade em campo, sendo destro e atuando como uma peça fundamental nos últimos clubes por onde passou.

Trajetória nos Clubes

Universidad Católica (2023)

Em 2023, Aravena integrou o elenco da Universidad Católica, onde disputou 39 jogos, marcou 14 gols e contribuiu com 6 assistências. Seu desempenho na Primera División e na Copa Chile chamou a atenção, acumulando 2.448 minutos em 28 jogos.

Ñublense (2022)

Antes de sua passagem pela Católica, Aravena teve uma temporada em 2022 no Ñublense, onde atuou em 36 partidas, marcou 12 gols e forneceu 3 assistências. Seu desempenho consistente reforçou sua reputação como um atacante talentoso.

Estatísticas e Conquistas

Ao somar suas estatísticas nos dois clubes, Aravena registrou um total de 75 jogos, 26 gols e 9 assistências. Sua média impressionante de participação em gols por jogo destaca seu impacto em campo.

Títulos

Durante sua passagem pela Universidad Católica, Aravena contribuiu para a conquista da Primera División de Chile em 2020 e 2021, além de levantar a Supercopa de Chile nos mesmos anos.

Especulações e Interesse do Vasco

O Vasco demonstrou interesse em Aravena, monitorando de perto sua situação. Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, analisou o jogador, indicando a possibilidade de uma futura negociação. As especulações e vídeos destacando o desempenho do atacante alimentam a expectativa da torcida cruzmaltina.

Alexander Aravena, com sua juventude e habilidades em ascensão, emerge como uma figura promissora no futebol sul-americano. Sua trajetória nos clubes chilenos e o interesse do Vasco indicam que estamos diante de um talento que pode brilhar ainda mais no cenário internacional. O futuro do atacante chileno promete ser emocionante, e os olhos dos torcedores estão atentos a cada movimento desse jovem destemido.

Alexandre Mattos: Uma Década de Impacto no Mercado de Transferências do Futebol Brasileiro

Alexandre Mattos, renomado dirigente do futebol brasileiro, traz consigo uma década repleta de contratações expressivas em seu currículo. Sua atuação marcante no mercado se destaca, tendo passado por grandes clubes e deixando um legado notável.

O Início no Cruzeiro (2013-2014)

Em 2013, Mattos ganhou notoriedade ao liderar o Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Durante sua passagem pelo clube, realizou 44 contratações, incluindo nomes como Everton Ribeiro, Dudu e Willian Bigode, jogadores que deixaram marcas significativas no cenário nacional.

Palmeiras: O Período de Ouro (2015-2019)

No Palmeiras, Mattos consolidou sua reputação como um estrategista no mercado de transferências. Ao longo de cinco anos, foram 70 contratações, com destaques como Dudu, Felipe Melo, e Gustavo Gómez, contribuindo para o sucesso do clube naquele período.

Breve Passagem pelo Atlético-MG (2020)

Em 2020, o dirigente assumiu o desafio no Atlético-MG, adicionando 11 jogadores ao elenco. Nomes como Keno e Eduardo Vargas evidenciam a busca por reforços de impacto, mesmo em uma passagem mais breve.

Athletico-PR: Consolidação em 2022-2023

Sua trajetória continuou no Athletico-PR, onde em dois anos contratou 26 jogadores. A variedade de posições contempladas nas contratações, como Marlos, Vitor Roque, e Bryan Garcia, ressalta a abrangência e planejamento do dirigente.

Desafios e Oportunidades no Vasco

Ao assumir como diretor de futebol no Vasco, Mattos encontra uma promessa de investimento significativo para a temporada de 2024, proporcionando-lhe uma nova oportunidade de deixar sua marca no cenário futebolístico.

Alexandre Mattos, ao longo de uma década repleta de desafios, demonstrou sua habilidade única em moldar elencos vitoriosos. Suas contratações estratégicas e impactantes fizeram dele um dos dirigentes mais influentes do futebol brasileiro, deixando os torcedores ansiosos para ver como ele moldará o futuro do Vasco da Gama.

Philippe Coutinho: O Possível Retorno ao Vasco da Gama, por Vasconet.com.br

O nome de Philippe Coutinho ressoa como um possível reforço para o Vasco da Gama, que já está trabalhando em seu projeto esportivo para 2024. O clube carioca tradicional conseguiu manter-se na Série A do Brasileirao no último instante, condenando outro histórico, o Santos FC, à Série B. A especulação em torno do ex-jogador do Barcelona tem crescido nos corredores do clube onde ele começou sua carreira antes de partir para a aventura europeia no Inter de Milão.

Aos 31 anos, Coutinho, atualmente jogador do Aston Villa, pode estar retornando às suas raízes. Transferido do Barcelona em maio de 2022 por 20 milhões de euros, o clube catalão manteve uma participação de 50% em uma possível venda futura. Desde a saída de Steven Gerrard, seu grande apoiador, o desempenho de Coutinho na Premier League declinou, resultando em um empréstimo ao Al Duhail no início desta temporada, com contrato válido até 30 de junho.

Seu período no futebol do Qatar expôs uma queda em sua forma esportiva. O retorno ao Vasco da Gama é uma operação ainda em estágio inicial. Coutinho não expressou publicamente sua disposição para jogar novamente em seu país natal, e os dirigentes do clube sabem que garantir um empréstimo do Aston Villa não será tarefa fácil, dada a intenção do clube inglês de obter lucro com o jogador.

O Vasco da Gama não considera apenas a repatriação de Coutinho; também está planejando incorporar outros dois veteranos que surgiram de sua base: o meio-campista Allan Marques, de 32 anos, que atua no Al-Wahda FC dos Emirados Árabes Unidos, e o volante Souza, de 34 anos, atualmente no Beijing Guoan (China) com contrato até o final deste mês. O retorno de todos esses jogadores, especialmente o ex-barcelonista Coutinho, será um desafio complexo para o clube carioca.

O Mercado de Transferências Agita o Futebol Brasileiro: Vasco Avalia Tomás Ricón

Interesses Europeus por Piton, e Possível Retorno de Paulo Henrique ao Atlético, POR VASCONET.COM.BR

O cenário do futebol brasileiro está repleto de movimentações emocionantes no mercado de transferências, e uma das últimas novidades é a avaliação do volante Tomás Ricón, atualmente no Santos, pelo Vasco da Gama. Há indicações de que o jogador dificilmente permanecerá no Peixe, tornando o Gigante da Colina um dos destinos prováveis para o atleta.

Tomás Ricón não é o único alvo do interesse dos clubes. Q Piton, que tem se destacado no cenário nacional, já despertou o interesse de clubes europeus. Seu desempenho chamou a atenção além das fronteiras brasileiras, e agora sua possível mudança para o futebol europeu está sendo cuidadosamente observada.

Outra notícia agitante no mundo das transferências envolve o lateral Paulo Henrique. Rumores indicam que o jogador pode estar retornando ao Atlético. No entanto, até o momento, não houve confirmação de negociações de compra.

O interesse de múltiplos clubes em Tomás Ricón destaca a qualidade e o impacto que o jogador trouxe ao Santos, contribuindo para sua visibilidade no cenário futebolístico nacional. O Vasco da Gama, reconhecido por sua tradição e torcida apaixonada, surge como um dos prováveis destinos, prometendo um novo capítulo na carreira do volante.

Lucas Piton, por sua vez, vive um momento promissor em sua carreira. O interesse de clubes europeus destaca não apenas o talento do jogador, mas também a crescente internacionalização do futebol brasileiro. Sua possível mudança para o exterior representa não apenas uma oportunidade pessoal para o atleta, mas também uma vitrine para o talento brasileiro em âmbito global.

No caso de Paulo Henrique, a possibilidade de seu retorno ao Atlético desperta a curiosidade dos torcedores. Se confirmada, a volta do lateral ao clube seria marcada por uma nova fase, trazendo consigo a experiência e habilidades acumuladas ao longo de sua carreira.

Em resumo, o mercado de transferências no futebol brasileiro está fervendo, com jogadores de destaque como Tomás Ricón, Piton e Paulo Henrique no centro das atenções. À medida que as negociações evoluem, os torcedores aguardam ansiosos para ver como essas movimentações impactarão seus clubes e o cenário esportivo nacional e internacional como um todo.

Por fim, o lateral Jefferson dificilmente deve ficar no time. Ele pertence ao Atlético-GO.

Paulo Henrique: O Lateral em Destaque no Galo

Paulo Henrique, atualmente sob contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024, surgiu como uma aquisição valiosa para o clube. Chegando sem custos de transferência, sua trajetória ganhou um novo capítulo quando foi emprestado ao Vasco até dezembro de 2023, sem cláusula de passe fixado. Uma jogada estratégica que permitiu ao Vasco não apenas contar com um talentoso lateral, mas também assumir integralmente os custos salariais associados.

O Vasco da Gama, reconhecendo o potencial de Paulo Henrique, não apenas arcou com os custos do empréstimo, mas também cobriu 100% dos salários do jogador durante o período de empréstimo. Esta parceria revelou-se benéfica para ambas as partes, proporcionando ao lateral oportunidades cruciais de desenvolvimento e ao Vasco, uma adição valiosa ao seu plantel.

Contudo, com o término do empréstimo à vista, o Atlético Mineiro agora está posicionado para avaliar propostas e efetuar a venda do lateral. Esta decisão estratégica destaca a gestão astuta do clube, buscando otimizar não apenas o desempenho em campo, mas também os recursos financeiros associados aos seus jogadores.

A iminente venda de Paulo Henrique representa não apenas um movimento mercadológico, mas também uma oportunidade para o Galo maximizar o retorno sobre seu investimento inicial. O jogador, moldado nas cores do Atlético, agora se torna um ativo valioso no mercado de transferências, e sua trajetória continua a ser acompanhada com grande expectativa pelos torcedores do Galo.

Renovação de Contrato de Ramón Ángel Díaz com o Vasco da Gama: Um Passo Vital para a Estabilidade

Em um anúncio exclusivo, foi revelado que Ramón Ángel Díaz está prestes a renovar seu contrato com o Vasco da Gama, proporcionando um suspiro de alívio aos torcedores após o treinador argentino ter ajudado o clube a evitar o descenso.

De acordo com informações obtidas, a renovação do contrato de Ramón Ángel Díaz está em estágio avançado, e se os últimos detalhes forem ajustados, o técnico estenderá seu vínculo até dezembro de 2025. Esta notícia chega como um sinal positivo para o Vasco, que busca estabilidade e crescimento sob a liderança do experiente treinador.

Ramón Ángel Díaz, conhecido por sua carreira notável no futebol, tem sido uma peça-chave na trajetória recente do Vasco. Sua contribuição para evitar o descenso foi crucial, e a possível renovação de contrato destaca a confiança mútua entre o treinador e a direção do clube.

A negociação, que se encontra em fase avançada, mostra a determinação das partes envolvidas em manter uma parceria bem-sucedida. Os detalhes finais estão sendo ajustados, sinalizando um compromisso mútuo para os próximos anos. A estabilidade proporcionada pela continuidade de Ramón Ángel Díaz é crucial para a construção de uma base sólida e para as aspirações do Vasco da Gama no cenário futebolístico.

A possível extensão do contrato até dezembro de 2025 representa não apenas um compromisso de curto prazo, mas uma visão de longo prazo para o desenvolvimento do clube. Ramón Díaz, com sua experiência e histórico vitorioso, emerge como uma figura central na busca do Vasco por sucesso e crescimento contínuo.

Neste cenário, a renovação de contrato não é apenas um acordo burocrático, mas um passo vital na construção de uma base sólida para o futuro do Vasco da Gama. Os torcedores agora aguardam ansiosamente o desdobramento final desta negociação, esperando que a parceria entre Ramón Ángel Díaz e o Vasco perdure, trazendo conquistas e alegrias nos próximos anos.

Por Vasconet.com.br Desafios e Prioridades: Alexandre Mattos Assume o Comando no Vasco

Na esteira da nomeação de Alexandre Mattos como Diretor Executivo de Futebol do Vasco, o clube carioca vislumbra uma reorganização crucial para a temporada de 2024. A entrada de Mattos representa um ponto de virada após a saída de Paulo Bracks na semana passada, e agora o dirigente enfrenta diversas pendências que demandam ação imediata.

1. Diálogo com Ramón Díaz:

Mattos inicia sua jornada no Vasco com a necessidade de estabelecer um diálogo fundamental com o técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz. Ambos manifestaram incertezas sobre suas permanências, condicionando-as a garantias quanto ao planejamento do clube para o próximo ano. O entendimento com a comissão técnica será crucial para alinhar estratégias e definir o futuro do comando técnico.

2. Contratos em Fim:

Com aproximadamente dez contratos prestes a expirar, incluindo nomes como Alex Teixeira, Zé Gabriel e Maicon, o Vasco enfrenta decisões cruciais. A gestão de Mattos terá que avaliar a possibilidade de renovações, exercer opções de compra e, em alguns casos, negociar extensões de empréstimo. O desafio reside em manter o equilíbrio financeiro enquanto reforça o elenco.

3. Definição das Carências e Reforços:

Alexandre Mattos e a diretoria terão a responsabilidade de identificar as lacunas no elenco e planejar reforços para a próxima temporada. Apesar de contar novamente com um orçamento substancial, espera-se que a abordagem não seja tão agressiva quanto no ano anterior. O foco será na qualidade e não na quantidade, visando evitar uma reconstrução massiva da equipe.

4. Assédio do Mercado:

Além de reforçar o elenco, Mattos enfrentará o desafio de gerir possíveis propostas de outros clubes por jogadores destacados do Vasco. O atacante Gabriel Pec, em particular, despertou interesse após uma temporada notável. Mattos terá que equilibrar a necessidade de receitas com a manutenção de peças-chave para fortalecer a equipe.

Em meio a todas essas tarefas, a habilidade de Alexandre Mattos em equilibrar as demandas imediatas com uma visão estratégica será determinante para o sucesso do Vasco na construção de um elenco competitivo e sustentável para a próxima temporada. O torcedor aguarda ansiosamente os desdobramentos dessas movimentações nos bastidores do clube.

William Bigode, de saída do Athletico Paranaense, foi oferecido para alguns clubes brasileiros.*

O mercado de transferências no futebol brasileiro está movimentado, e um nome que surgiu nas últimas horas é o do atacante William Bigode, que está de saída do Athletico Paranaense. De acordo com informações exclusivas obtidas pela Central da Bola, o jogador foi oferecido a diversos clubes do país, sendo o Vasco Gama um dos times que recebeu a proposta e agora analisa a possibilidade de avançar no negócio.

*📸 José Tramontin/Athletico-PR*

O Vasco Gama, atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, está em fase de avaliação para decidir sobre a contratação do atacante. William Bigode, conhecido por sua habilidade e faro de gol, poderia ser uma adição valiosa ao elenco, trazendo sua experiência e qualidade técnica.

*Pra quem não entendeu: William Bigode foi oferecido ao Vasco e não o Vasco está buscando o William no momento.*

É importante esclarecer que a iniciativa partiu da oferta do jogador aos clubes interessados, não sendo uma busca ativa por parte do Vasco neste momento. A dinâmica do mercado muitas vezes envolve agentes e representantes oferecendo jogadores a diversas equipes, buscando a melhor oportunidade para o atleta.

Além do Vasco, informações apuradas pelo amigo @OGabrielSa indicam que o jogador também foi oferecido ao São Paulo. A situação mostra que William Bigode está em busca de um novo destino, e os clubes brasileiros estão sendo avaliados como possíveis destinos para o atacante.

*Fonte: X CENTRAL DA BOLA*

A janela de transferências promete movimentar o cenário do futebol brasileiro, e a possível mudança de William Bigode para um novo clube acrescenta mais um capítulo interessante nessa temporada de negociações. Os torcedores aguardam ansiosos para saber qual será o desfecho dessa história e se o atacante encontrará um novo lar para brilhar nos gramados brasileiros.

GUSTAVO SCARPA NO VASCO?

O Vasco da Gama alimenta grandes expectativas ao sonhar com a possível contratação de Gustavo Scarpa. O meia, que atualmente está no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, é alvo de interesse do clube carioca. Com sua habilidade técnica e visão de jogo, Scarpa representaria uma adição significativa ao elenco vascaíno, podendo desempenhar um papel crucial no meio-campo. A negociação, se concretizada, poderia marcar um passo importante na estratégia de reforços do Vasco, elevando as aspirações da equipe para as competições futuras. O desfecho dessa possível transferência está nas mãos dos dirigentes cruzmaltinos e certamente será acompanhado de perto pelos torcedores ansiosos por novos talentos no Gigante da Colina.