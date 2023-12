Hospital Municipal Santa Isabel compartilha experiências de sucesso em I Simpósio Científico

Com o objetivo de compartilhar as experiências exitosas e os resultados impactantes junto à comunidade assistida e científica, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), através do Centro de Estudos Afonso Pereira da Silva (Ceapes), realizou, nesta quinta-feira (14), seu I Simpósio Científico. A iniciativa reuniu profissionais de saúde, residentes, estudantes, extensionistas, servidores e colaboradores que atuam na unidade.

No evento foram inscritos 20 trabalhos acadêmicos, envolvendo as mais diversas áreas do hospital, entre eles o Laboratório de Análises Clínicas, conduzido pela bioquímica Patrícia Urquiza Lundgren Bolognini, que apresentou o trabalho ‘Pesquisa de satisfação entre os usuários do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Santa Isabel no Município de João Pessoa. Uma experiência exitosa’, onde apresentou estudo que mostra uma avaliação positiva por parte dos usuários dos serviços realizados no laboratório da unidade.

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), responsável por vários prêmios conquistados pelo HMSI, promovendo as seis metas internacionais de segurança do paciente, apresentou o trabalho ‘Um novo olhar para a assistência em saúde do Hospital Municipal Santa Isabel’. No trabalho, apresentado pelo NSP, que é coordenado pela nutricionista Danielly de Moraes Santos Chiappetta, foi enfatizado que o hospital, em relação à segurança do paciente, trabalha a cultura justa, onde, com as notificações, visa identificar ocorrências no processo de assistência e adequar para um serviço de melhor qualidade.

O Banco de Sangue apresentou o trabalho ‘Transformando práticas hematológicas’, onde, conforme a coordenadora de enfermagem da Agência Transfusional do HMSI, Alinne Albuquerque de Carvalho, compartilhou a experiência de sucesso vivenciada durante a implantação do formulário de administração segura de homocomponentes como um instrumento estratégico nas rotinas de hemotransfusão.

Já o setor de Fisioterapia apresentou o trabalho ‘Efeitos positivos da mobilização precoce em pacientes internos na Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Santa Isabel’, cujo protocolo aplicado em todos os pacientes nos setores da Clínica Médica e UTI, conforme dados repassados pela fisioterapeuta Maria Nelúsia de Souza, coordenadora do setor, apontam melhoras na qualidade da assistência prestada aos usuários.

Além destes setores, também apresentaram trabalhos durante o simpósio os serviços de Nutrição, Psicologia e Ceapes, entre outros. Dos trabalhos apresentados, seis receberam pontuação máxima, entre eles o Projeto de Cooperação em Saúde Mental, que atende servidores de toda rede municipal de saúde e que abriu espaço para a iniciação científica dentro do hospital no que diz respeito à participação de estudantes e de extensionistas, em colaboração com as instituições formadoras. Também, entre os trabalhos avaliados com nota máxima, estavam projetos dos residentes, que apresentaram seis estudos decorrente da prática vivenciada por eles no Santa Isabel.

O I Simpósio Científico, além de compartilhar as experiências exitosas provenientes do corpo clínico do Santa Isabel, de acordo com a psicóloga Karla Fernandes de Albuquerque, que coordena o Ceapes e organizou e coordenou o evento, também teve como objetivo estimular todo o corpo discente, os alunos, a enveredar pela pesquisa e extensão.

“Nosso intuito é fazer com que o Centro de Estudos desenvolva sua atividade fim, que está direcionada a formação acadêmica, ao estímulo, a pesquisa e a extensão, que é o tripé que constitui a formação como um todo”, disse Karla Fernandes.

Diante do sucesso do evento, que marcou o encerramento das atividades do Ceapes em 2023, a ideia é, a partir de agora, concluir as atividades anuais do Centro de Estudos com um simpósio, apresentando as experiências exitosas e os resultados impactantes junto à comunidade assistida no HMSI e à comunidade científica.