Sisu vai ter uma edição por ano a partir de 2024

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai passar a ter apenas uma edição por ano a partir de 2024. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), ainda nesta semana, será publicado o edital do Sisu do próximo ano, que vai ter mais detalhes sobre a mudança.

O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o Brasil com base na nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Criado em 2009 e implementado em 2010, o Sisu vinha sendo realizado tradicionalmente duas vezes por ano, com a seleção de estudantes para vagas no ensino superior tanto no primeiro e no segundo semestre de cada ano.

O Sisu reúne em uma mesma plataforma as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Para participar, os estudantes devem ter feito a última edição do Enem e não podem ter tirado zero na prova de redação.

