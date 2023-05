Audiovisual

Funjope firma parceria com SalCine, de Salvador, para troca de experiências

30/05/2023 | 21:00 | 77

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) firmou parceria com o Programa SalCine, de Salvador (BA), para o setor audiovisual, nesta terça-feira (30), durante reunião online. A ideia é que as instituições troquem expertises para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor audiovisual das duas capitais.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, diz que esse diálogo com a SalCine tem uma característica muito especial e mostra que João Pessoa está construindo um projeto de futuro para o setor audiovisual e o cinema da cidade. Ele ressalta que hoje a capital tem sido referência em vários ambientes de cultura em nível nacional, e lembra que o SalCine procurou a Funjope para essa troca de conhecimento e uma integração com Salvador, o que também será feito com Belo Horizonte e com outras cidades.

A ideia, segundo o diretor, é reforçar um movimento de fortalecimento de toda a rede produtiva do audiovisual e do cinema. Marcus lembra que, há dois anos, João Pessoa começou a fazer um trabalho de envolvimento com o Instituto Fábrica do Futuro, do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Cataguases, em Minas Gerais. Também envolveu instituições como a SPCine, a Expocine, o Ventana Sur, a Embaixada da França e diversos organismos e produtoras nacionais e internacionais ligados ao cinema, com foco em João Pessoa. Além disso, foi criada a João Pessoa Film Commission e está em vias de ser criada a Agência de Cinema e Audiovisual de João Pessoa.

“São instrumentos que estamos construindo e que dão sustentabilidade ao nosso campo do cinema e do audiovisual. Esse é o princípio. Outras cidades começaram a absorver o que estamos criando e agora a nossa cidade começa a se tornar uma referência nesse campo. Isso é muito importante porque vamos fortalecendo o cinema do Nordeste e do Brasil de maneira geral”, avalia.

Marcus Alves afirma que este é um momento muito importante na cultura brasileira com a recriação do Ministério da Cultura, que tem à frente a ministra Margareth Menezes.

Ações – Nesse sentido, a Funjope está promovendo uma série de debates sobre a Lei Paulo Gustavo. Na sequência, vem uma nova edição da Lei Aldir Blanc, além dos estímulos e dos reforços das prefeituras. Isso, conforme o diretor, é muito significativo.

“Nós acolhemos o projeto, a experiência do SalCine e vamos estar sempre trocando esse nosso conhecimento e o modo de fazer. Nós sempre trabalhamos em João Pessoa baseados na conversa, no diálogo com o setor produtivo do audiovisual e isso começa a dar frutos”, comemora, lembrando que todo esse processo de trabalho acontece a partir de um estímulo do prefeito Cícero Lucena para construir uma política de cultura do audiovisual para o futuro.

Reunião – A reunião, conforme o chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, Paulo Roberto, foi muito proveitosa. Segundo ele, o diálogo foi bastante positivo em relação às políticas públicas para os dois municípios.

“Essa parceria tem o intuito de desenvolver o setor audiovisual com o olhar fora do eixo Rio-São Paulo e somando forças com essas capitais tão proeminentes no audiovisual que são João Pessoa e Salvador. A reunião pode ser considerada um marco para, a partir de agora, esses dois municípios caminharem juntos e desenvolverem em conjunto suas políticas públicas para o setor audiovisual”, destacou.

Felipe Dias, gestor do SalCine, que é o Programa de Desenvolvimento do Setor Audiovisual de Salvador, lançado no dia 18 de março deste ano, conta que o programa vem de um trabalho antigo de atividades e ações ligadas ao setor audiovisual desenvolvido pelo município e que agora toma forma com criações e metas bem objetivas a serem cumpridas nos próximos 18 meses.

Nos últimos seis anos, ele trabalhou na Fundação Gregório de Matos, que é a Fundação Cultural de Salvador, e agora assumiu a gestão do programa SalCine para realizar essas atividades. Felipe Dias lembra que, enquanto gestor da Fundação, participou, em conjunto com outras capitais, da Expocine, em 2022, em São Paulo, e lá conheceu um pouco da experiência que estava se iniciando em João Pessoa em relação ao audiovisual, junto com outras experiências como a de Belo Horizonte e outros municípios que participaram.

O gestor conta que já tinha feito alguns contatos com Belo Horizonte e também procurou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, para trocar um pouco dessas experiências. Felipe Dias afirma que, quando se fala em audiovisual, a referência acaba se concentrando no Rio de Janeiro e São Paulo e ressalta que cinema, audiovisual, games e toda a cadeia produtiva é plural e não tem só produção baseada nesse eixo.

“As políticas culturais caminham de acordo com as realidades locais. É importante que estejamos conectados com as boas práticas realizadas pelas gestões públicas do Rio e de São Paulo, de um eixo que está num outro momento de desenvolvimento, mas é importante também que os municípios fora desse eixo consigam colaborar, trocar experiências, inclusive de gestão para poder melhorar e aprimorar seus mecanismos de fomento e desenvolvimento do setor audiovisual”, observa.

Como Salvador está iniciando a construção da sua Film Commission, a experiência de João Pessoa será base para esse projeto. Ele afirma que Salvador possui um sistema integrado entre as secretarias que pode ser um modelo também apresentado em João Pessoa. Diz ainda que existe uma infinidade de sinergias entre os municípios que começam a desenvolver um programa mais estruturado para o setor audiovisual.

“É uma possibilidade realmente de construção de novos caminhos, com boas expectativas. Muito dinheiro está sendo investido no audiovisual. Nós temos R$ 2,7 bilhões sendo investidos agora em nível nacional. Então, é um momento ímpar e muito potente que pretendemos aproveitar juntos”, completa Felipe Dias.