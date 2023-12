Valentina e Mandacaru abrem nesta segunda-feira as semifinais da Copa João Pessoa de Futebol

A 15ª edição da Copa João Pessoa de Futebol entra na reta final. A competição promovida pela Prefeitura da Capital, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), chega na quinta fase de disputas. O primeiro confronto acontece nesta segunda-feira (11), entre Valentina e Cruz das Armas, uma reedição da final da temporada anterior, a partir das 19h, no Centro de Treinamento (CT) Ivan Tomaz, no bairro do Valentina.

A segunda vaga na final de 2023 será disputada nesta terça-feira (12), entre os times de Cruz das Armas e Roger, também no CT, e no mesmo horário da primeira eliminatória.

Até o momento, a Copa João Pessoa de Futebol já teve 60 jogos disputados em quatro fases, e foram marcados 129 gols – uma média de 2,15 por partida. Em 17 oportunidades, a vaga do time classificado foi definida nos pênaltis.

Entre os quatro semifinalistas, a seleção do Roger é a que obteve a melhor campanha até aqui. O selecionado venceu os quatro jogos que disputou até o momento balançando as redes adversárias em nove oportunidades, e o sistema defensivo segue sem ser vazado e mantendo os 100% de aproveitamento.

Outro que venceu todas as partidas que disputou na competição foi o Valentina, atual campeão. A equipe da Zona Sul da Capital marcou um total de nove gols, mas sofreu outros dois. Já o Cruz das Armas, venceu três jogos e empatou um, quando avançou nos pênaltis diante do Jardim Veneza, após empate em 1 a 1 no tempo, pela segunda fase da disputa.

Com a pior campanha entre os times que ainda lutam pelo título está a equipe de Mandacaru, que venceu apenas um jogo no tempo regulamentar do certame. A vitória ocorreu nos 32-avos de final, sobre o 13 de Maio, por 2 a 1. As outras classificações vieram na cobrança dos pênaltis, sobre Bela Vista, Gervásio Maia e Mussuré, respectivamente.

Confira os resultados do Roger:

1ª Fase – Roger 3 x 0 Funcionários II

2ª Fase – Roger 1 x 0 Esplanada

3ª Fase – Roger 3 x 0 Bairro dos Estados

4ª Fase – Roger 2 x 0 Paratibe

Confira os resultados do Valentina:

1ª Fase – Valentina 2 x 0 José Américo

2ª Fase – Porto do Capim 1 x 4 Valentina

3ª Fase – Valentina 1 x 0 Colibris

4ª Fase – Valentina 2 x 1 Bairro das Indústrias

Confira os resultados de Cruz das Armas:

1ª Fase – Cruz das Armas 2 x 0 Cidade de Verde

2ª Fase – Cruz das Armas 1 (5×4) 1 Jardim Veneza

3ª Fase – Alto do Mateus 1 x 3 Cruz das Armas

4ª Fase – Cruz das Armas 1 x 0 João Agripino

Confira os resultados de Mandacaru:

1ª Fase – Mandacaru 0 (5×4) 0 Bela Vista

2ª Fase – 13 de Maio 1 x 2 Mandacaru

3ª Fase – Gervásio Maia 1 (4×5) Mandacaru

4ª Fase – Mandacaru 1 (5×4) 1 Mussuré

A grande final do principal torneio de futebol da cidade, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), está prevista para a terça-feira, dia 19 de dezembro.