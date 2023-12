Leo Bezerra debate ações inovadoras para o Centro Histórico de João Pessoa em viagem ao Rio de Janeiro

11/12/2023 |

O prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, para debater projetos inovadores que podem ser implantados no Centro Histórico de João Pessoa. A troca de experiências aconteceu na última sexta-feira (08), quando Leo visitou a cidade no intuito de conhecer potenciais ações a serem trazidas para a Capital. Junto com o prefeito estiveram o secretário municipal de Gestão Governamental, Diego Tavares, e o vereador Thiago Lucena.

Entre as ações apresentadas durante o encontro esteve no debate o programa de concessão de alvarás da Prefeitura do Rio, que trouxe mais simplificação e facilitação na abertura de empresas. “Nós estamos planejando várias ações a serem implantadas no Centro Histórico de João Pessoa e essa troca de experiências que tivemos com a Prefeitura do Rio de Janeiro foi muito boa. Trouxemos boas ideias e também apresentamos as nossas, que estão sendo preparadas para serem anunciadas em breve. Nosso principal objetivo é dar vida ao Centro Histórico”, ressaltou o prefeito em exercício Leo Bezerra.

O secretário Diego Tavares explicou algumas inovações que estão sendo implantadas no Rio de Janeiro e que são ideias com grande potencial de melhoramento para o setor. “Eles nos apresentaram projetos, como por exemplo, incentivos fiscais, subsídios para manutenção de algumas empresas, lá no Centro Histórico. Ele apresentou também o projeto que eles têm de construir uma Rua da Cerveja, voltado para um segmento só e algumas ações que a gente já está usando aqui, inclusive, no Plano Diretor, que é a outorga reversa. Então, assim, foram discutidas várias ações que eles estão tomando no Centro Histórico e foi uma reunião de troca de experiência”, explicou.

Thiago Lucena considerou o encontro extremamente proveitoso, especialmente no que se refere aos investimentos que podem ser levados pela construção civil. “Foi uma troca de experiências com a temática. Além disso, a compensação de potencial construtivo para quem levar investimentos de construção civil para o Centro Histórico, como moradias”, destacou o parlamentar.