Gervásio Maia será o líder do PSB na Câmara dos Deputados a partir de 2024

O deputado federal Gervásio Maia (PSB) foi escolhido para assumir o cargo de líder da Bancada do PSB a partir do próximo ano. A eleição dele aconteceu nesta quarta-feira (6) e o nome dele foi eleito por unanimidade. Ele vai substituir o deputado Felipe Carreras.

O paraibano passa a liderar o partido na Casa após ter passado um ano como um dos vice-líderes da bancada do PSB na Câmara dos Deputados.

Como líder, Gervásio terá como uma das funções o planejamento da atuação da bancada para o ano que vem, orientar como a bancada deve votar nas sessões, representar o partido no Colégio de Líderes e articular a composição do partido nas Comissões da Câmara.

O parlamentar, que está no segundo mandato na Câmara Federal, foi deputado estadual pelo Estado da Paraíba por quatro mandatos e presidente da Assembleia Legislativa.

Atualmente, Gervásio Maia integra a titularidade das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Comunicação; Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O parlamentar integrou a CPMI que apurou os ataques golpistas do 8 de Janeiro.

Gervásio também integrou a equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula.

Além da atividade parlamentar, Gervásio é também presidente estadual do PSB e terá que conciliar as atividades na Câmara com a liderança do partido.