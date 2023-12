PB é 1º no descarte de resíduos sólidos e o último em águas pluviais

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Paraíba – trouxe, em seu primeiro ano de levantamento, a consolidação de um estudo com o Ranking do Saneamento Básico no Nordeste.

Foram avaliados indicadores em quatro componentes: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos e águas pluviais urbanas.

No levantamento, a Paraíba ficou em segundo lugar no ranking geral e se destaca na avaliação feita com relação ao descarte de resíduos sólidos, com o melhor desempenho em relação aos indicadores de recuperação de recicláveis.

Já em relação aos indicadores sobre águas pluviais, a Paraíba ocupa o nono lugar no Ranking, com o pior desempenho em relação ao aspecto financeiro.

No resultado geral, a Bahia é o estado com melhores condições de saneamento básico, seguida por Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Piauí, Alagoas e Maranhão.

Confira estudo completo do saneamento aqui

Indicadores

Abastecimento de água, por exemplo, teve quinze indicadores, como as tarifas cobradas, perdas na distribuição e ligação, consumo, atendimento, entre outros.

Da mesma forma foi feito com o componente esgoto, que teve dez indicadores analisados. Já tratamento e destinação de resíduos e águas pluviais urbanas tiveram, cada um, onze indicadores.

Os indicativos podem contribuir para a qualidade da gestão dos serviços de saneamento básico, com uma leitura macro da região Nordeste. A leitura dos dados pode também subsidiar as políticas públicas – buscando a universalização dos serviços de forma integrada, estimulando o comprometimento dos governos federal, estaduais e municipais, bem como a sociedade civil organizada”, afirmou o presidente da Abes-PB, engenheiro José Dantas de Lima, destacou que o estudo é inédito.

SNIS

Os dados analisados pela Abes-PB têm como fonte os indicadores referenciados no Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS.

O SNIS é uma plataforma vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.

Tem abrangência nacional e reúne informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de serviços de saneamento básico.

O ranking identifica qual estado está melhor ranqueado e o menos ranqueado com relação ao saneamento básico, considerando todos os seus componentes e o que apresenta as melhores condições de qualidade, atendimento, infraestrutura, operacionais, financeiras e de cobertura.

Análise

Foram analisados dados de 1441 municípios, representando cerca de 80,33% dos municípios do Nordeste e uma população de 42.450.593 habitantes que forneceram ao SNIS as informações para o cálculo de cada um dos 47 (quarenta e sete) indicadores e índices utilizados neste estudo.

Com informações da Assessoria