Cícero Lucena anuncia antecipação do pagamento da folha de dezembro de todos os servidores municipais

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou, na manhã desta quinta-feira (30), a antecipação do pagamento da folha de dezembro de todos os servidores públicos municipais para o dia 22. Com essa medida, em menos de 30 dias, a Prefeitura vai pagar três folhas considerando novembro, segunda parcela do 13º, prêmio Escola Nota 10 e dezembro.

O prefeito Cícero Lucena declarou sua gratidão pelo momento de avanços em que a administração municipal tem conquistado com a ajuda fundamental dos servidores ao anunciar a antecipação. “Como gesto de gratidão com todos os servidores municipais neste ano de 2023, estamos antecipando o pagamento do salário do mês de dezembro para o próximo dia 22. Desejando a todas as famílias um feliz Natal”, destacou.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Valdo Alves, o incremento na economia da cidade será de R$ 330 milhões. “Esta antecipação é mais uma demonstração do equilíbrio fiscal da gestão do prefeito Cícero Lucena e do respeito aos nossos servidores públicos municipais. “É bom para nossos servidores e bom para a economia do Município, que fica mais aquecida e gera mais emprego e renda no período de fim de ano”, afirmou o secretário.

De acordo com o cronograma da Administração Municipal, após o pagamento da folha de novembro, que está sendo concluído nesta quinta-feira (30), os servidores municipais recebem a segunda parcela do 13° salário no dia 15 e a folha de dezembro dia 22. Além do 14° salário da Educação, com a Escola Nota 10, no dia 13 de dezembro.

Recebem o pagamento de dezembro, por tanto, na mesma data, aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e servidores da ativa, ou seja, os efetivos, comissionados e prestadores de serviço.