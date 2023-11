Padre Fábio de Melo é confirmado na programação de fim de ano de João Pessoa

O Padre Fábio de Melo foi confirmado na programação de fim de ano de João Pessoa. O anúncio foi feito pelo prefeito Cícero Lucena (PP) nesta quarta-feira (29). O show do religioso acontece durante a programação do ‘Natal Luz’ da capital paraibana, no dia 28 de dezembro, no Busto de Tamandaré.

A edição de 2023 é a 7ª do ‘Natal Luz’. Além de Padre Fábio de Melo, o evento religioso vai contar com a participação do cantor Diego Fernandes e do Padre Nilson Nunes.

Réveillon 2024 de João Pessoa

Além disso, no começo do mês de outubro a Prefeitura de João Pessoa divulgou a programação do Réveillon de 2024. As festividades começam no dia 1º de dezembro na Casa da Pólvora e terminam no dia 31 de dezembro (confira a programação abaixo).

Programação de fim de ano em João Pessoa

1º de dezembro (sexta-feira)

Casa da Pólvora

Abertura do presépio natalino na Casa da Pólvora

Apresentação artística do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto

16 de dezembro (sábado)

Largo de São Francisco – 19h

Concerto de Natal com a Banda 5 de Agosto e cantor Daniel Boaventura

17 de dezembro (domingo)

Busto de Tamandaré – 19h

DJ Vinny Santos

Coral Canto Livre Meninada

Presença de personagens natalinos

20 de dezembro (quarta-feira)

Hotel Globo – 16h

Catedral Nossa Senhora das Neves – 19h

Apresentação do Grupo de Câmara da SEDEC

21 de dezembro (quinta-feira)

Busto de Tamandaré – 18h

Coral Jovem do Instituto Unimed João Pessoa

Orquestra Sedec

22 de dezembro (sexta-feira)

Igreja de São Francisco – 19h

Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica Municipal

28 de dezembro (quinta-feira)

Busto de Tamandaré – 19h

Natal Luz com o Padre Nilson

31 de dezembro (domingo)