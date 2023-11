Cícero Lucena apresenta novos ônibus ‘Geladinho’, com maior conforto aos usuários de João Pessoa

O compromisso com a melhoria do transporte público, de oferecer um serviço com mais conforto e acessibilidade aos usuários, é uma das principais marcas da Prefeitura de João Pessoa. Nesta terça-feira (28), o prefeito Cícero Lucena apresentou, com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa (Sintur-JP), a mais nova opção de transporte coletivo para os pessoenses – o ‘Geladinho’.

A solenidade aconteceu na sede da Concessionária Unidas, no Distrito Industrial, onde o prefeito explicou que os novos ônibus estão sendo acrescentados a frota já existente, dando mais opções ao usuário do transporte público. O gestor disse que essa novidade começa a circular pelas ruas da Capital até o final de dezembro, após os veículos passarem pelos processos de legalização, fiscalização e aprovação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU).

“Esses ônibus estarão circulando até para ajudar ao comércio no período natalino. É algo que há de mais moderno, não só na estrutura, mas também no motor, que respeita o meio ambiente, usa o motor Euro 6, que é o que há de mais moderno no mundo hoje, com uma combustão a diesel. Ou seja, vamos oferecendo mais conforto e vamos oferecer a integração com outros ônibus”, afirmou o prefeito.

Como o próprio nome já remete, os ‘Geladinhos’ contam com sistema de ar-condicionado, mantendo os veículos refrigerados e, desta forma, aliviando a temperatura típica do clima quente nordestino. Além disso, a tecnologia integrada ao ônibus manterá os usuários conectados à internet, através de um roteador de livre acesso a wifi e, ainda, entrada USB, onde será possível que o passageiro carregue os aparelhos eletrônicos.

O diretor do Sintur-JP, Alberto Pereira, disse que desde o início do ano, em diálogo com a gestão municipal, a frota ônibus na cidade já ganhou 72 novos ônibus – todos com tecnologia moderna, menos poluentes e acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência. “A gente tem o propósito de entregar, nos próximos seis meses, mais 56 veículos, fazendo assim 128 veículos novos. Isso significa 33% da frota operante, ou seja, um terço da frota está sendo renovada em apenas 16 meses”, explicou.

Por ter este serviço diferenciado dos demais ônibus regulares que circulam habitualmente na Capital, onde o ‘Geladinho’ se torna mais uma opção aos usuários, a estimativa é de que para o embarque neste veículo especial seja cobrada tarifa diferenciada, valor que ainda será definido após convocação e análise do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU).

Em relação à operação, ainda não foram definidas os horários e itinerários destes novos veículos, mas a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), em parceria com o Sintur-JP, planeja que a rota deve contemplar bairros das zonas norte e sul, além dos principais corredores da cidade, como Avenidas Epitácio Pessoa e Pedro II.

“Importante dizer que é um novo modelo de transporte público, é uma nova opção para que a população possa utilizar. Ele se incorpora à frota, aumentando a frota e de sobremaneira vai melhorar o tempo de viagem, até porque vão ter mais rotas na rua e a população vai ter a opção de andar e utilizar o wifi e também o ar-condicionado”, afirmou o superintendente de Mobilidade Urbana, Expedito Leite.

Outras características – Os novos veículos opcionais também possuem poltronas acolchoadas e reclináveis, porta única e acessível para pessoas com deficiência, pós-tratamento de não poluentes, melhorando o desempenho do veículo e reduzindo a emissão de gases, assim como computador de bordo que otimiza o feedback de dirigibilidade para o motorista e torna a viagem ainda mais segura.